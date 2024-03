Mezzolara, la vittoria nel derby contro il Corticella, speranze di salvezza rinvigorite

La vittoria nel derby contro il Corticella ha rappresentato un autentico toccasana per il Mezzolara che, a secco di successi dal 24 settembre, ha finalmente trovato tre punti che mancavano da 23 giornate.

Nonostante questa ritrovata gioia la situazione resta complessa per non dire disperata visto l’ultimo posto a 19 punti, resta comunque il fatto che, grazie alla vittoria di Riale, capitan Malagoli e compagni sono riusciti a mantenere quantomeno vive le ormai flebili speranze salvezza.

E ciò anche grazie alla cura Fabio Roselli che, per quanto si è visto nelle due partite che ha vissuto da allenatore biancazzurro, sembra aver dato alla squadra quel mordente (che lo caratterizzava quando era in campo) che era mancato negli ultimi mesi. All’esordio a San Marino, il Mezzolara è stato sconfitto immeritatamente al termine di una partita in cui, per quello che si è visto, avrebbe meritato minimo il pari mentre nella successiva stracittadina con il più quotato Corticella il team budriese ha vinto 2-0 legittimando.

A questo punto l’obiettivo non può che essere quello di cercare di continuare su questa strada per restare il più possibile agganciati al treno salvezza anche se la sfida di oggi sul campo del Carpi appare, almeno sulla carta, proibitiva. Si tratta del cosiddetto testacoda del girone D dal momento che i carpigiani, dopo una lunga rincorsa, sono riusciti a salire in vetta. I pronostici pendono tutti dalla parte del team del tecnico bolognese Cristian Serpini, ma c’è da scommettere che il ritrovato Mezzolara farà di tutto per cercare di dargli filo da torcere.