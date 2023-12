Miccio rilancia la Sansovino

AREZZO

È una Sansovino da alta classifica, lo dico le ultime vittorie, arrivate contro Affrico (la capolista) e Alberoro, nell’anticipo di ieri. Peccato nel mezzo tre turni in cui la squadra di Testini, tra infortuni e non solo, non è riuscita a dare il massimo. Ieri però ecco una vittoria pesante in casa dell’Alberoro di Marco Bernacchia in quello che era anche uno scontro diretto per riportarsi sotto nella zona nobile della classifica. Una partita nel segno di Miccio: l’attaccante arrivato in estate dal Torrita ha siglato una doppietta pesante, che almeno per alcune ore proietta la Sansovino al terzo posto. Il Grassina è lontano solo due lunghezze, la capolista Affrico ha ancora sei punti di margine. Di certo la vittoria nel derby da parte della squadra di Enrico Testini ha riportato fiducia e sorriso in casa arancioblù.

Sul fronte anticipi ieri è sceso in campo anche il Casentino Academy. I gialloverdi a loro volta avevano in calendario lo scontro diretto conro il Torrenieri. La partita si è chiusa sul punteggio di 1-0. Una vittoria che porta la firma di Cipriani in gol al 35’ del primo tempo. Con questo successo il Casentino Academy compie un bel balzo in avanti andando infatti a pari merito con l’Alberoro, quindi con 19 punti, ovvero al quinto posto in classifica. Oggi in campo tutte le altre formazioni di questo girone C di Promozione con il calcio di inizio fissato alle ore 14.30. Tra le partite da non perdere ecco la sfida tutta aretina, della Valdichiana, quella tra il Lucignano di Gennaioli e il Montagnano di Laurenzi. I padroni di casa cercano ancora di ingranare la marcia giusta per uscire dalla zona rossa dove sono attualmente, occupando l’ultimo posto con 8 punti all’attivo. I torelli si tsanno riprendendo ma sono pur sempre terzultimi con 12 punti, distantidue lunghezze dalla zona tranquilla. Oggi di fatto andrà in scena uno spareggio anticipato, magari non decisivo ma certamente importante per classifica e morale.

Sfida delicata anche per il Subbiano atteso a Montalcino dove i padrno di casa cercano punti per uscire a loro volta dal trenino playout contro i gialloblù di Giusti che vogliono allungare la serie utile. Il quadro di questa giornata si completa con Antella-Chiantigiana e Fiesole-Settignanese. La capolista Affrico andrà a fare visita al Pienza mentre a Torrita è atteso il Grassina in quello che sarà l’ennesimo duello a distanza tra due big di questo girone in lotta nelle primissime posizioni.