Milan club faenza. Giovedì cena dei soci con quiz tematico ’Ospite’ una copia della Coppa dei Campioni

Lo scorso 16 dicembre l’AC Milan ha compiuto 124 anni. Poi il Natale e il 2024 in arrivo: tante occasioni di festa che il Milan Club Faenza “Carlo Sangiorgi” ha voluto riunire in un’unica speciale serata degli auguri con cui concludere il 2023.

Giovedì 28 (ore 20) al ristorante Chicchirichì in via Emilia Ponente 134 a Faenza, l’incontro conviviale metterà alla prova la conoscenza della storia e dei campioni del Milan visto che una parte sarà dedicata a quiz con premi importanti tra cui la maglia originale rossonera. Ci sarà anche la possibilità di farsi una foto con l’ospite speciale, una copia della Coppa dei Campioni. Prenotazioni: 353/3781751 o milanclubfaenza8422@gmail.com o all’edicola Vito Ammirabile in piazza della Libertà.