Milan Futuro, altro ko. Il gol di Zeroli non basta. L’Entella fa bottino pieno

SOLBIATE ARNO (Varese) - Si chiude con un’altra sconfitta il 2024 del Milan Futuro, che cade di misura contro la Virtus Entella. E la situazione di classifica adesso, nel girone B di serie C, è sempre più complicata. I rossoneri allenati da Bonera sono penultimi a meno quattro dalla zona salvezza e a soli tre punti sopra l’ultimo posto. Primo tempo con un copione chiaro: Entella che tiene la palla e Milan votato alla difesa. E i rossoneri resistono bene agli attacchi dei liguri, pericolosi di fatto solo al 16’ con Casarotto che fa partire un gran sinistro a giro da fuori trovando l’ottima risposta in tuffo di Nava. Nella ripresa gli ospiti continuano a premere e al 7’ riescono a sbloccare la partita: Bariti mette in mezzo da destra, Guiu sfiora e la palla rimbalza addosso a Zukic per un beffardo autogol. Il Milan cerca di scuotersi e trova il momentaneo pari al 24’ con capitan Zeroli di testa su corner di Traorè. Ma l’1-1 dura cinque minuti e l’Entella trova il gol decisivo con Corbari, che sempre di testa sfrutta l’assist-cioccolatino di Guiu battendo Nava.