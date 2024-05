Milan vince il ’Fiondella’. Levante al secondo posto

Davvero un grande successo la V edizione del Memorial Fiondella organizzato dal Club Levante, con il coordinamento del direttore generale del club, Vincenzo Flaminio, e del direttore sportivo Franco Farnocchia. La manifestazione, dedicata al noto calciatore spezzino che ha calcato i campi della Serie A prima della tragica morte in un incidente stradale, è riservata ai pulcini 2013 con le squadre professioniste sottoleva, ed è andata in scena nel weekend nei centri sportivi spezzini della Pianta 310 e di Montepertico. A spuntarla è stato il Milan che ha preceduto nel girone finale il Levante e il Parma. Ottimo secondo posto per il Levante dei mister Barbieri e Dorgia che, nel girone delle prime, si è distinta nelle prestazioni giornaliere. Le nove squadre partecipanti sono state suddivise in tre gironi e questi sono i risultati. Girone A: Parma-Pisa 1-0, Spal-Pisa 4-1, Parma Spal 1-0. Girone B: Genoa-Milan 2-2, Pietrasanta-Milan 0-7, Pietrasanta-Genoa 0-3. Girone C: Spezia-Levante 1-2, Reggiana-Levante 0-1, Reggiana Spezia 1-0. Nel pomeriggio i gironi finali con i triangolari ad assumere titoli decisamente evocativi, tra le prime (Liga), le seconde (Premier League) e le terze (Bundesliga). Ecco l’esito. Liga: Parma-Milan 0-2, Parma-Levante 2-3, Milan-Levante 4-1; classifica: Milan punti 6, Levante 3, Parma 0. Premier League: Spal-Genoa 2-3, Spal-Reggiana 2-2, Genoa Reggiana 1-1; classifica: Genoa punti 4, Reggiana 2, Spal 1. Bundesliga: Pisa-Spezia 2-0, Pisa-Pietrasanta 4-2, Pietrasanta-Spezia 1-7; classifica: Pisa punti 6, Spezia 3, Pietrasanta 0. Questa, quindi, in virtù dei risultati dei secondi raggruppamenti, la graduatoria finale del torneo: 1° Milan, 2° Levante, 3° Parma, 4° Genoa, 5° Reggiana, 6° Spal, 7° Pisa, 8° Spezia, 9° Pietrasanta. Al termine delle sfide la premiazione alla presenza della famiglia di Massimiliano Fiondella, rappresentata dalla sorella Deborah, il fratello Francesco, la figlia Andrea e i nipoti Leo, Massimiliano e Giulia. Soddisfazione, infine, da parte del Club Levante, per l’ottimo riscontro della manifestazione, sempre più punto di riferimento del calcio giovanile spezzino e non solo.

Marco Magi