Minerari delusi. Il FolGav pareggia e perde la vetta

Il Follonica Gavorrano perde la vetta del girone "E" di serie D per colpa del pari per 1-1 casalingo contro il Figline. La formazione di Masi è stata sorpresa dal team di Tronconi, riprendendo l’incontro ad un quarto d’ora dalla fine col primo gol di Macrì. Pronti via e la prima conclusione in porta arriva al 3’, con Regoli che fa partire un sinistro da fuori che termina centralmente tra le braccia del portiere. Al 13’ il Figline trova il vantaggio: Saccardi approfitta di una disattenzione difensiva e si infila in profondità tra le maglie dei minerari, battendo Filippis per il gol dello 0-1. Il Follonica Gavorrano spinge sull’acceleratore: Nardella con un cross rasoterra fende l’area di rigore, Pignat in spaccata viene anticipato per un soffio e la palla termina in corner. Al 42’ si rivede in avanti il Figline, Filippis è bravo a sventare respingendo la botta a distanza ravvicinata di Diarra. Nella ripresa, il Follonica Gavorrano torna in campo con cattiveria e al 2’ minuto è Pino a provare la conclusione, Conti in tuffo riesce a deviare la sfera. Al 7’ altra occasione che nasce questa volta da un calcio d’angolo, la palla arriva a Mauro che calcia di prima intenzione verso la porta, trovando la ribattuta di un avversario. Un minuto più tardi doppio tiro verso la porta di Pino, Conti è bravo a sventare in entrambe le occasioni. Al 26’ ci prova Pino dalla distanza, ma gli sforzi del Follonica Gavorrano si concretizzano al 31’: il pareggio arriva con il primo gol di Macrì, con una bella conclusione che si infila all’angolino alla destra del portiere. Nell’ultimo quarto d’ora i ragazzi di Masi provano l’offensiva finale, sfiorando anche un gol con Ampollini.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat (9’ st Modic), Dierna, Pino (31’ st Mencagli), Souare (19’ st Macrì), Nardella (19’ st Ceccanti), Mauro (14’ st Barlettani), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli. All. Masi.

FIGLINE: Conti, Dema, Costantini (18’ st Bonavita), Simonti, Ficini, Zellini, Sesti, Bruni (44’ st Banchelli), Torrini, Saccardi (29’ st Cavaciocchi), Diarra (9’ st Zhupa). All. Tronconi.

Reti: 13’ Saccardi, 31’ st Macrì.