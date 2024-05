"Minors regionali: sfide decisive in campo a Arcore e Limbiate"

Sarà un’altra domenica con tanti verdetti in ballo nelle “minors“ regionali.

Sicuramente la gara più interessante è quella in programma a Casatenovo, il campo che questo giro ha scelto la Casati Arcore (dopo la Leon Arena) per disputare la sua gara di playoff contro Ispra, la squadra che nel girone A ha eliminato dai giochi l’Universal Solaro.

Quella in programma oggi alle 17 è la gara numero 1 del triangolare che include anche il Cinisello (quest’ultima riposa).

Una vittoria potrebbe fare già una grossa differenza in chiave promozione.

I biancoverdi dovranno fare a meno del giovane centrocampista classe 2004 Gaddi, squalificato.

Si gioca anche in Seconda Categoria senza soluzione di continuità per il Limbiate che dopo aver eliminato sotto la pioggia l’Aurora Desio mercoledì sera a Cesano Maderno, oggi sarà di nuovo in campo alle 20.30 per la prima sfida del triangolare contro il Centro Giovanile Boffalorese. Si gioca a Robecchetto con Induno.

Nel menù brianzolo c’è anche il calcio femminile con la finale di Coppa Italia Eccellenza che vedrà protagoniste le ragazze del Lesmo opposte alla Doverese. Dopo avere eliminato agevolmente in semifinale il Varese, per il team di Ruggeri c’è l’ultimo ostacolo verso il trionfo. Si gioca a Villa d’Almè alle 18. In caso di parità al 90’ sono previsti due tempi supplementari e poi i calci di rigore. La vincente approda alla fase nazionale.

Ro.San.