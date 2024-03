Missione disperata . La Fermana appesa a un filo

Dopo la disfatta di Arezzo, la Fermana prova a ripartire subito con l’ultima sfida prima di Pasqua. Al Recchioni arriva il Rimini, fischio d’inizio in programma per giovedì 28 alle ore 20:45. Senza una vittoria, potrebbe arrivare l’ufficialità aritmetica per cui la Fermana non può più salvarsi direttamente. Tolti i calcoli, senza i tre punti i gialloblù sarebbero spacciati.

Per i ragazzi di mister Mosconi, è in programma per il primo pomeriggio di domani la rifinitura al Recchioni. I romagnoli arrivano alla partita contro la Fermana anche più riposati. Infatti, la loro gara della scorsa giornata contro l’Olbia è stata rinviata causa impegni internazionali di alcuni giocatori dei sardi con la nazionale di San Marino. Dopo un inizio di stagione difficile, la squadra di Troise ha ingranato e ora può tranquillamente puntare alla zona playoff. All’andata era bastato un gol di Morra al Rimini per portare a casa i tre punti.

Fermana che nel finale aveva anche sfiorato il gol del pareggio con Tilli, oggi fuori rosa, che da due passi di testa l’ha messa fuori. L’ultima vittoria casalinga della Fermana contro il Rimini risale al 2019, quando la squadra allenata da Destro strappò i tre punti con il gol di Lupoli. Se la Fermana può quantomeno sperare di conquistare questi tre punti, che ormai sembrano maledetti, è per il rendimento in trasferta del Rimini. I romagnoli hanno vinto appena tre partite lontano da casa, che sono le stesse vinte dai gialloblù in tutta la stagione, ma questa è un’altra storia. Morra, secondo miglior marcatore del girone B con 18 gol, e compagni in trasferta hanno vinto solamente contro Sestri Levante, Ancona e Recanatese.

Le Marche gli portano fortuna? Speriamo che non possano aggiungere anche Fermo a questa lista, altrimenti la retrocessione sarebbe a un passo. Mister Mosconi, per la gara contro il Rimini potrà di nuovo contare su Daniele Paponi. L’attaccante torna dopo le due giornate di squalifica rimediate per proteste nel finale della gara contro il Pineto. L’ex Bologna era rientrato proprio in quella partita dopo che Protti lo aveva messo ai margini della rosa per un litigio. Mosconi lo ha reintegrato e Paponi lo ha ripagato con due giornate fuori.

Comunque, un recupero importante, soprattutto per dare peso all’attacco a partita in corso. Recupero che si aggiunge a quelli dello scorso weekend di Giandonato e Spedalieri, che però non hanno ancora fatto il loro ritorno in campo. Intanto è stato designato l’arbitro della partita del Recchioni: si tratta di Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa.

Il direttore di gara doveva arbitrare una partita della Fermana già nella partita casalinga contro la Vis Pesaro, ma poi il giorno prima è stato sostituito da Michele Delrio.

