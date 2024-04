Missione impossibile. Attesa per lo sprint finale. Massese, due vittorie per non avere rimpianti

Dopo l’imprevista domenica di sosta, più che motivata dalla commemorazione del giovane calciatore Mattia Giani, la Massese è pronta a rituffarsi nel campionato di Eccellenza per gli ultimi 180 minuti che molto difficilmente potranno regalarle la gioia della qualificazione ai playoff. Ma mai dire mai. Per preparare l’ultima gara interna della stagione, contro il Valdinievole Montecatini, il tecnico Davide Del Nero ha deciso di anticipare di un giorno la ripresa dell’attività. La squadra tornerà ad allenarsi già questo pomeriggio per poi effettuare la giornata di riposo a metà settimana, di giovedì, in concomitanza con la festività del 25 aprile. In tutti gli altri giorni i bianconeri saranno in campo, compreso il sabato, quando effettueranno la seduta di rifinitura. Vincere le due gare che mancano è obbligatorio per poi sperare in qualche scivolone del River Pieve (la diretta rivale per i playoff) e della Cuoiopelli (la seconda in classifica per il divario di puntiu necessario): è l’unica speranza che resta agli apuani che, a meno di defezioni degli ultimi giorni, dovrebbero poter schierare in campo finalmente tutti i propri big come già hanno fatto a Santa Croce sull’Arno. In particolare la settimana in più potrebbe servire ad avere un Andrea Vignali ancora più impattante dopo lo scampolo di gara giocato contro la Cuoiopelli a distanza di oltre 5 mesi dalla sua precedente partita. Si sta lavorando, infine, al recupero di Michael Scarf che, al momento, è l’unico giocatore rimasto infortunato oltre al lungodegente Ricci.

Gianluca Bondielli