Missione salvezza. Prato Calcio a 5, c’è ancora speranza

Lo sprint salvezza inizia nel migliore dei modi per le ragazze del Prato Calcio a 5 allenate da Nicola Giannattasio: al termine di un lunghissimo digiuno, sono tornate alla vittoria nello scontro diretto al Pala Kobilica contro Virtus Ciampino, battuto 3-2 grazie alle reti di Pizzirani, Bazzini e Borghesi. I tre punti che rendono possibile di sperare ancora nella permanenza nella serie B nazionale. Tutto si deciderà all’ultima giornata, domenica: il Prato Calcio a 5, che è ancora ultimo in classifica, andrà a fare visita al Cus Pisa che al momento è fuori dalla zona retrocessione. La vittoria sarà d’obbligo per le pratesi che dovranno seguire con attenzione anche ciò che accadrà sui campi dove giocheranno le altre dirette concorrenti Real Gryphus (che sarà di scena sul terreno della Littoriana) e Virtus Ciampino (in casa contro la capolista C5 Roma). La classifica nel girone B vede coinvolte nella corsa alla salvezza quattro squadre: Cus Pisa con 22 punti, Virtus Ciampino con 21, Real Gryphus con 19 e Prato Calcio a 5 con 18. Le ultime due retrocederanno nel campionato regionale.

M. M.