Mister Antonioli non ci sta. "Stavolta ci siamo fatti gol da soli. I playoff? Un grandissimo risultato»

Game over. Il Forlì crolla anche con il Lentigione e dice addio al sogno serie C. "È una partita difficile da valutare perché, sì, il risultato è negativo, ma rispetto a Corticella la prova è stata molto diversa. La squadra si è espressa molto bene nel possesso palla, creando tante occasioni soprattutto nel primo tempo. Purtroppo abbiamo commesso molti errori individuali che ci sono costati caro; ci siamo ritrovati sotto di due gol con un tiro in porta, perché la verità è che ci siamo fatti gol da soli. Non meritavamo di perdere", la disamina di Mauro Antonioli.

Il mister aggiunge: "Capisco possa dare fastidio perdere 1-3, però il Lentigione ha vinto senza fare niente: questo è il mio parere". Sui sette gol incassati nelle ultime due partite, il tecnico osserva: "Prima di Corticella la squadra stava facendo bene anche nella fase di non possesso, dopodichè abbiamo concesso troppo a causa di errori". Resta il rammarico per quell’occasione non sfruttata in apertura: "Se Merlonghi avesse segnato, sarebbe cambiato tutto...". E comunque "il Forlì ha sempre tenuto il pallino in mano, tanto che il Lentigione, nella ripresa, si è abbassato dietro la linea di metà campo e non sapeva come venirci a prendere perché sfondavamo da tutte le parti", rivendica Antonioli. Che chiosa: "Volevamo vincere a tutti i costi e sfruttare la sosta per recuperare appieno la rosa, ma è andata male. I playoff? Sarebbero un grandissimo risultato".

m. lo.