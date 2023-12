Mister Francini. "Una bella sfida dai ritmi altissimi. Grande pubblico»

L’amarezza per il risultato c’è, ma il tecnico della Rondinella Alessandro Francini è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. "E’ stata una partita giocata a ritmi altissimi, di altissimo livello tecnico – ha detto –: allo strapotere fisico del Siena abbiamo sopperito con una grande attenzione tattica. E’ stata una bella sfida, che non è neanche sembrata di Eccellenza. Né noi, né loro abbiamo avuto grosse occasioni, ma si sono visti strappi e belle giocate". "Dopo il gol normale arretrassimo – ha aggiunto – e subissimo una squadra senza punti deboli. La gara è però rimasta aperta, anche se nella ripresa il Siena ha avuto una marcia in più. L’amaro in bocca è per aver perso per un angolo e un rigore, quantomeno dubbio. Il primo era netto, ma stavamo sullo 0-0 con tutta una partita davanti". Sull’espulsione. "Era un momento concitato – ha spiegato Francini –, ma non ho offeso nessuno. E’ stato anche un modo per dimostrare ai ragazzi che stavo lottando con loro. Sono cose he fanno parte del calcio". "Se la partita non fosse stata rimandata – ha chiuso –? Loro sarebbero stati meno quadrati, noi sulle ali dell’entusiasmo per aver vinto 4 partite su 5. Ma bello anche giocarla oggi, in questa cornice di pubblico".