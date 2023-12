Mister Magrini: "Ci abbiamo creduto. Peccato per il campo e l’arbitraggio"

Del pareggio è contento, Lamberto Magrini (foto). Il suo dispiacere è tutto per le condizioni del campo. "E’ stata una buona gara – ha esordito il mister bianconero –, contro un’avversaria che ha dimostrato di meritare le prime posizioni. La squadra ci ha creduto fino in fondo, anche se alla fine non avevamo la forza per fare male né noi né loro. Peccato per il terreno di gioco, tanto lo sapete come la penso. Dobbiamo trovare una soluzione: non si può giocare in uno stadio così. I pregi del Siena non sono l’intensità, l’aggressività, le seconde palle. Siamo compassati, bravi nel palleggio che su un campo così diventa difficile. Speriamo che questa situazione del Franchi si risolva, ma nell’attesa dobbiamo trovare un’alternativa. Ci sarà nella zona un campo decente, anche sintetico. Colle Val d’Elsa potrebbe essere un’alternativa, prima della sosta".

Prosegue Magrini: "In allenamento, sul sintetico, vedo fare delle giocate egregie ai ragazzi – ha aggiunto sullo stesso tema –, giocate che la domenica giocoforza non replicano. E non dipendono dall’avversario di turno. Una squadra che deve vincere e costruire, su campi in pessime condizioni, è penalizzata".

"No, Galligani non è uscito per la stanchezza – ha aggiunto l’allenatore della Robur –, ha accusato un problema alla schiena. Speriamo recuperi per la prossima partita, ma in ogni caso le alternative non mancano. Boccardi? L’ho preferito dall’inizio a Granado perché ha gamba ed è esplosivo. Ma ha accusato un fastidio, se me lo avesse detto, lo avrei tolto prima".

Da un po’ di giornate il mister ruota gli uomini a disposizione. "Lo faccio anche tenendo conto delle condizioni dei ragazzi – ha replicato Magrini –, in particolare di quelli che sono arrivati un po’ in ritardo. Alcuni, come Bianchi o lo stesso Galligani hanno giocato fin dall’inizio tutte le partite, altri no, ma anche oggi ho messo Achy al posto di Biancon. Continuerò a ruotare, per far rifiatare chi ha bisogno e avere un cambio fresco". Al tecnico non è piaciuto l’arbitraggio: "Ha fatto il presuntuoso per tutta la gara – ha chiuso –: c’era un rigore netto su Morosi, l’ha preso in pieno, invece l’ha ammonito. Non ha arbitrato male, ma l’atteggiamento ha dato fastidio. La personalità non si dimostra dando contro. Pagani, in una partita tesa ha detto semplicemente ‘Ma ma quando c… fischi…’. Neanche lo ha offeso ed è stato espulso".

