Mister troise. "Nella ripresa noi condizionati dai troppi gialli»

Emanuele Troise il punto dell’Adriatico se lo tiene stretto. Anzi strettissimo. Perché del suo Rimini a duello con il Pescara ne vede i pregi, ma anche i difetti. Combattivo nel primo tempo, dannatamente messo sotto nella ripresa.

"Immaginavamo che sarebbe stata una partita da disputare su più fronti – dice il tecnico del Rimini – Nel primo tempo, che è stato equilibrato, abbiamo avuto la capacità di reagire a un gol lampo. Abbiamo tenuto a livello di proposta di gioco e abbiamo pareggiato meritatamente". Poi tutto questo nella ripresa non si è visto, complici i cambi che quel qualcosa in più non hanno saputo dare. Anzi, hanno rotto quell’equilibrio che faceva gioco ai romagnoli. "Qualche problema muscolare di troppo, qualche ’giallo’ di troppo – dice Troise –. Tutto questo ha condizionato il nostro secondo tempo. Nel quale, per forza di cose, ci siamo abbassati e abbiamo sofferto, è vero. Anche se non abbiamo rischiato più di tanto. Forse ricordo solo il palo colpito da Merola come occasioni vere concesse ai nostri avversari". Troise, però, bada al sodo. "In questo momento il nostro obiettivo è solo quello di mettere insieme il maggior numero di punti possibile. E già questa sera siamo con la testa alla partita di giovedì a Vercelli contro il Sestri Levante". Testa alla prossima, quindi, godendosi il quinto risultato utile consecutivo, coppa compresa.