Mister troise. "Reagito bene alla brutta sconfitta contro la Fermana»

Niente da fare. Emanuele Troise non si scompone. Nemmeno dopo quei cinque gol rifilati all’Olbia che riportano il sereno in casa Rimini. L’allenatore campano pensa già al domani. Fissa già la Vis Pesaro. Perché sa che se la salvezza è già in tasca, i playoff sono ancora tutti da conquistare. E il suo Rimini viaggia tra alti e bassi clamorosi. Nel bene e nel male. "Abbiamo reagito in modo importante alla sconfitta di Fermo – lo dice subito Troise – Avevamo giocato una partita non all’altezza a Fermo e dovevamo rifarci. Ma adesso abbiamo altre quattro partite importanti". E gli alti e i bassi? "In una percentuale può incidere l’aspetto tattico pensando magari a un avversario che gioca sulle seconde palle come la Fermana. Ma, in realtà – individua il problema Troise – la costante è che non dobbiamo sentirci troppo bravi. Questa squadra deve rimanere concentrata e attenta perché quando si sente troppo brava cade. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione perché il campionato dice prestazione importante e rendimento al di sotto. Dobbiamo goderci la vittoria fino a domani mattina (oggi, ndr) e poi preparare la partita con la Vis Pesaro come abbiamo fatto con questa".

I risultati dei recuperi: Juventus Next Gen-Virtus Entella 2-0, Rimini-Olbia 5-0.

Classifica: Cesena 86; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Pescara, Juventus Next Gen 48; Arezzo, Pontedera 47; Rimini 44; Lucchese 43; Sestri Levante, Virtus Entella, Pineto 41; Spal 37; Ancona 35; Recanatese 34; Vis Pesaro 33; Olbia, Fermana 25.