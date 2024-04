Mobilieri a mani vuote. Ma la speranza resta

TAU ALTOPASCIO

2

PONSACCO

1

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Vellutini, Quilici, (41’st Jokovic), Biagioni, Meucci, Alessio, (29’ pt Perillo), Bruzzo, Bruno, (31’ st Piccini), Andolfi, Odianose, (27’st Malva), Noccioli, (20’st Manetti). All. Venturi.

PONSACCO: Fontanelli, Bardini, (13’ st Nieri), Panattoni, Grea, Brondi, Sivieri, (13’ st Milli), Bologna, (35’st Matteoli), Regoli, De Vito, (21’st Pellegrini), Borselli, Fischer, (22’st Italiano). All. Bozzi.

Arbitro: Saccà di Messina.

Reti: 16’ e 17’ pt Noccioli, 26’ pt Bologna. Note: ammoniti Odianose e Bruzzo.

ALTOPASCIO – Una tenue fiammella ancora accesa. Il Ponsacco, penultimo, cade ad Altopascio ma, avendo perso anche il Real Forte Querceta, rimangono 7 le lunghezze di ritardo dai versiliesi terz’ultimi a tre giornate dalla fine, con ancora 9 punti a disposizione. Retrocedono direttamente le ultime due. L’avvio per la truppa di mister Bozzi è choc, sportivamente parlando: dopo 50 secondi Andolfi sfiora il vantaggio, con i rossoblu che si salvano sulla linea di porta. Poi in 60 secondi incassano due reti, entrambe da Noccioli che prima insacca su finta di Andolfi, poi risolve una mischia. Si pensava che per i mobilieri fosse finita e, invece, il team della Valdera al 26’ ha riaperto il match grazie ad un errore difensivo dei lucchesi, con Bologna che segna un gol bellissimo, traiettoria a girare da sinistra, scoccato dentro l’area, palo e sfera che gonfia la rete. Fontanelli salva i suoi su Odianoese per due volte, al 37’ del primo tempo e all’11 della ripresa, in mezzo un palo di Bruzzo. Al 17’ Panattoni di poco alto. Girandola di cambi, i Mobilieri ci credono, per i padroni di casa si agitano i fantasmi dell’andata, quando finì 2-2 dopo il doppio vantaggio Tau. Assalto del Ponsacco, con una serie di angoli e netta supremazia. E’ mancata la zampata vincente per un pari che sarebbe stato meritato.

Massimo Stefanini