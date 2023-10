Modena Cavezzo e Sporting Altamarca a caccia di punti in Serie A2 Elite

Reduce dalla prima sconfitta a Venezia, il Modena Cavezzo torna in campo oggi alle 18 nella 4^ giornata di Serie A2 Elite per ospitare un’altra ’big’ del girone, lo Sporting Altamarca che affianca i gialloblù al 2° posto, anche se i veneti sono a punteggio avendo già riposato. Coach Sapinho deve fare a meno di Vlasi e Vezzani (seconda espulsione in 2 gare per il numero uno…), ma recupera Jezin. In Serie C1 nella 7^ giornata doppia trasferta per Sassuolo e Montale, con destini incrociati dal calendario: i neroverdi terzi a -7 dalla vetta viaggiano alle 15 sul campo del Rimini ultimo, che affianca gli orange montalesi, attesi alle 14,30 a Sant’Agostino dal X Martiri secondo. In Serie C2 nella 6^ giornata la neo capolista Pro Patria San Felice mette in palio il primato a Ferrara alle 15,30 col Ludovico, mentre c’è attesa per il derby delle 15 fra Nonantola ed Emilia Futsal, coi padroni di casa a +2 in classifica. Tempo di derby anche in serie D con la prima storica sfida tutta carpigiana fra Virtus Cibeno e United Carpi (ore 15 alla Vallauri) che cercano entrambe il primo successo stagionale.