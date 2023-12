"Molto aggressivi per 45’. Poi un po’ di apprensione"

Il Cesena non si ferma. Il Cesena vince anche a Recanati e per una notte è in vetta a +5 sulla Torres e Toscano è ovviamente soddisfatto: " Siamo partiti molto forte e abbiamo giocato un grande primo tempo tornando ad essere veementi come al solito. Dovevamo fare il 3-0 con Berti, abbiamo sbagliato ed allora abbiamo vissuto un secondo tempo di apprensione. Abbiamo preso un gol evitabile (nella foto Prestia), ma la Recanatese è stata brava perché ha cominciato a mettere palle lunghe che potevano essere molto insidiose. Il problema è stato nostro: non devi tenere aperte partite come queste, le devi chiudere quando puoi".

Il mister dei bianconeri apprezza la vittoria dei suoi: "Siamo stati bravi perché abbiamo ottenuto una vittoria su un campo difficile contro una squadra insidiosa, pericolosa, brava a verticalizzare che ti mette tanta pressione. Siamo partiti forte e quando entriamo in campo con questa mentalità, intensità e grinta possiamo ’fare male’ a qualsiasi avversaria. Nel secondo tempo la gara si è ’sporcata’ è diventata più nervosa ma siamo stati abili a portarla a casa. Ora testa alla Torres, non dovevamo pensarci mentre eravamo in campo e stavamo giocando: questo è un particolare della squadra che non mi è piaciuto perché avanti 2-0 abbiamo smesso di pensare alla partita ed abbiamo cominciato a pensare alla Torres. E’ un atteggiamento che non mi piace da non ripetere"

Risultati 17ª giornata: Juve Next Gen-Pineto2-2, Pescara-Olbia 4-0, Pontedera-Gubbio 2-1, Spal-Entella 0-0, Recanatese-Cesena 1-2. Oggi Lucchese-Fermana, Rimini-Carrarese, Sestri Levante-Ancona, Torres-Arezzo, Perugia-Vis Pesaro.

Classifica: Cesena 42, Torres 37, Pescara 30 Perugia 29, Carrarese 28, Pineto e Pontedera 26, Recanatese 23, Gubbio 21, Ancona, Lucchese e Rimini 20, Arezzo 19, Entella 18, Olbia 17, Vis Pesaro 16, Juventus Next Gen e Spal 15, Sestri Levante 13, Fermana 8.