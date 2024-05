Montagna: l’edizione dello scorso anno è stata anche un successo di pubblico. In finale sugli spalti c’erano 700 spettatori. Boom del torneo Amatori: passa da 6 a 14 team

Un autentico boom ha travolto il Torneo della Montagna degli Amatori: dalle 6 squadre dello scorso anno si passa alle 14 dell’imminente edizione. Ben otto in più in un solo anno: è il "ramo" del Montagna protagonista della crescita più netta. Tutte le sei partecipanti dell’anno scorso hanno confermato la presenza: Pratissolo (campione in carica), Casina (che perse la finale ai rigori), Felina, La Vecchia, Vezzano e San Cassiano. Le otto new entry sono: Salvaterra, Villa Minozzo, Real Scandiano, Spqm Montecavolo, Baiso, Cervarezza, Folese (unione di Borzanese e Albinea) e Marola. E dire che per un nulla è stato sfiorato l’incredibile numero di 16 società iscritte: era forte l’interesse di Leguigno e San Giovanni di Querciola, ma alla fine non c’è stato seguito. Lo scorso anno il successo del Montagna Amatori fu inaspettato: cornici di pubblico da centinaia di persone e ben 700 alla finale di Felina. La finale sarà a Casina giovedì 25 luglio dopo quella degli Juniores. L’inizio del torneo dovrebbe essere fissato per giovedì 13 giugno. Nei prossimi giorni il Csi vedrà le 14 società per definire gironi e formula del torneo. Potrebbe essere che verrà adottato lo stesso canovaccio dei Dilettanti (che, come i Giovanissimi, ha 14 squadre): due gironi da 4 e uno da 6. Non è da escludere un format con due gironi da 5 e uno da 4, con metodo di qualificazione da definire. La certezza è che il Montagna conterà quest’anno ben 54 squadre: Dilettanti e Giovanissimi scenderanno in campo con 28 formazioni totali, Juniores con 12 e Amatori, appunto, con 14.

Foto: il direttore tecnico Giovanni Codazzi