Montanari a Fermignano

Oggi nel campionato di Promozione si anticipano sette gare su otto (ore 14,30).

Villa San Martino-Vismara 2008. Entrambe vogliono punti per risalire la china considerando che il Villa San Martino è ultimo con 8 punti e il Vismara penultimo con 1 punto in più (9). Luca Bocci Ds del Villa: "Sfida molto delicata, i tre punti pesano per entrambe. Veniamo da una bella vittoria, ma dobbiamo pensare che il nostro campionato inizia ora e occorre proseguire con l’atteggiamento di sabato scorso". Arbitro Chiariotti di Macerata.

Marina-Atletico Mondolfo Marotta. Gli ospiti vogliono riscattarsi dalla sconfitta casalinga con il Villa San Martino ma il Marina sta attraversando un buon momento. Arbitro Amir Bardi di Macerata.

Sant’Orso-Castelfrettese. "In questo campionato le squadre da affrontare son tutte difficili – ammette l’allenatore del S.Orso Fulgini – e la Castelfrettese lo ha dimostrato anche la scorsa settimana fermando la capolista". Arbitro Eletto di Macerata.

Fermignanese-Fabriano Cerreto. "Affrontiamo una grande squadra costruita per vincere, più forte di noi sulla carta", dice il diesse della Fermignanese Cerpolini che ha formalizzato l’ingaggio dell’attaccante Luca Montanari della Pergolese, oggi disponibile. "Abbiamo voglia di invertire i pronostici – aggiunge il ds – per i nostri tifosi. Non siamo soliti lamentarci, ma sono tre settimane consecutive che le decisioni del direttore di gara ci penalizzano, l’ultimo della serie è stato un rigore plateale non concesso, sul nostro attaccante Izzo, proprio a Chiaravalle sullo 0-0". Arbitro Federico Monterubbiano di Fermo.

Osimo Stazione-Pergolese. Divise da un punto i locali cercano i punti per il sorpasso ma la Pergolese è in forma, è guidata da un mister capace e ha giocatori all’altezza della categoria. Arbitro Marco Fiermonte di Macerata.

Le altre gare odierne: Barbara Monserra-Moie Vallesina. Portuali Ancona-Biagio Nazzaro. Domani (14,30) Gabicce Gradara-Valfoglia. "Il Valfoglia – dice il mister del Gabicce Angelini, tra l’altro un ex – è una squadra molto pericolosa in fase offensiva anche con il centrocampista Diomede, giocatore di categoria superiore che trova la porta con facilità, bravo sulle palle inattive. Il Valfoglia gioca a viso aperto e allora ci sta che lasci degli spazi che dovremo sfruttare". In casa GabicceGradara ritorna disponibile il centrocampista Domini e dovrebbe essere disponibile Lorenzo Costa, il primo rinforzo del mercato di riparazione che già da una settimana si allena con il Gabicce Gradara. Out ancora Tombari. Arbitro Riccardo Negusanti di Pesaro.

