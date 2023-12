Montecalvo vince in rimonta

REAL METAURO

1

VADESE

1

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi, Ceramicoli, Nodari, Fraternali (20’st Serafini), Biondi, Falcioni (15’st Gambelli), Aguzzi, Bracci, Boiani. All. Cipolla

VADESE: Meozzi, Arcangeletti, Pazzaglia (15’st Zaaraoui), Virgili (34’st Rocco), Barzotti, Giugliano, Vlavonou (42’st Bravi), Ndiaye, Lani (27’st Tassi), Del Gallo, Arcangeletti A. (20’st Ugolini). All. Bruscia

Arbitro: Gismondi di Macerata

Reti: 21’pt Ndiaye, 40’st Copa Note: espulsi per gioco falloso 43’ st Bracci, 47’ st Giugliano, 48’ st Cipolla per proteste.

LUCREZIA

Un gol per tempo e pareggio al termine di una gara combattuta ma anche un po’ troppo nervosa. Passano in vantaggio gli ospiti al 21’ con un eurogol di Ndiaye. Alla mezz’ora un tocco di mani in area ospite non viene rilevato dall’arbitro. Nella ripresa al 25’ Falcioni manca la deviazione solo davanti a Meozzi su un traversone di Boiani. Al 35’ Bracci atterrato in area mentre stava girandosi per calciare a rete ma anche stavolta Gismondi lascia correre tra le vibranti proteste. Al 40’ punizione a lunga gittata calciata da Biondi, sulla traiettoria piomba Copa che di testa pareggia.