Montecarlo debutta nella finale a tre con lo Stia

E’ il Montecarlo l’unica formazione del calcio lucchese ancora in lizza nei play-off di Seconda categoria che, in una domenica molto attesa, vivono la prima giornata del triangolare finale regionale che dà, poi, diritto all’inserimento in una graduatoria di merito per il gran salto in Prima categoria. Dopo avere acciuffato gl spareggi nell’ultimo turno della regular season ai danni del Ghivizzano, il Montecarlo ha eliminato l’Academy Tau in semifinale ed ha fatto fuori i pisani del Sextum Bientina nella finale play-off del girone "B", togliendosi già una bella soddisfazione ed ottenendo il diritto a disputare l’ultimo atto di una stagione lunga e molto intensa.

I ragazzi allenati da Carrara ospitano lo Stia, compagine aretina del girone "L", avversario poco conosciuto, ma sicuramente forte e piuttosto temibile: in caso di vittoria, giornata di riposo il 2 giugno; poi ultima gara del triangolare domenica 9 giugno sul campo di una fra Daytona e Real Peretola (squadre fiorentine impegnate a Calenzano nella finale del raggruppamento "F"); mentre, in caso di parità o sconfitta, Montecarlo subito in campo domenica 2. Successivamente verrà stilata una classifica, per decretare la squadra vincitrice e, come detto, per entrare in graduatoria dalla porta principale. Nel frattempo c’è, però, la sfida allo Stia, sul terreno di Montecarlo, alle ore 16.

Match dal pronostico più che mai incerto, ma che promette molto. Atteso un buon pubblico, anche perché è questa l’unica partita di "Seconda" che si gioca in lucchesia.

Flavio Berlingacci