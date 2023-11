Montecchio brinda in Coppa. Vis battuto: è semifinale

Montecchio super: quarti di finale di Coppa Eccellenza superati ai rigori (battuto il Cittadella Vis Modena) e semifinale conquistata. Si ferma, invece, il cammino della Correggese che ha perso per 2-1 col Terre di Castelli. In semifinale, dunque, Montecchio, Terre di Castelli, Gambettola e Calcio Zola. Tornando ai giallorossi: un’impresa, se consideriamo che in campionato i modenesi dominano, mentre la squadra di Giacomo Ferretti è terz’ultima. Nei 90’ è finita addirittura 4-4: prima avanti di due i modenesi con autorete di Contini (17’) e Ridolfi (24’). Pareggia il Montecchio con Bassoli (40’) e Attolini (44’) prima della pausa. Nella ripresa ancora doppio vantaggio del "Citta" con Mondaini (50’) e la doppietta di Ridolfi (54’). Il Montecchio non ci sta e riacciuffa il pari: Contini si riscatta (70’) e Lusetti fa 4-4 (76’). Si va ai rigori: per i modenesi sbagliano Veronesi e De Lucca (due parate per il 2003 Sodano), per i reggiani errore del solo Romanciuc. Il totale di 8-7 premia il Montecchio.

Male, invece, la Correggese: Pampaloni (13’, colpo di testa vincente nel primo corner a favore della gara) e Stanco (16’, tap-in a porta vuota dopo un tiro di Uhunamure) in poco più di un quarto d’ora indirizzano la gara. Inutile il sigillo al 93’ di Leonardi (tiro da dentro l’area dopo un batti e ribatti). Troppo tardi, e Correggio saluta la competizione. Così mister Claudio Gallicchio. "La differenza l’ha fatta il cinismo: loro sono stati precisi, noi abbiamo creato di più ma senza riuscire a concretizzare".