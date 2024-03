Montecchio e Rolo, bisogna dare gas

Con l’avvicinarsi della primavera pesano sempre di più i punti nel calcio dilettanti (ore 14.30). Per restare nella scia della capolista Cittadella impegnata in casa col Salso, non può distrarsi la Correggese al "Borelli" contro la Virtus Castelfranco in una sfida dal sapore di Serie D.

Viaggia nel parmense il Montecchio che deve fare risultato per uscire dalla zona play-out contro un Colorno in palla trascinato dal bomber Delporto. Rivali piacentine per Rolo e Fabbrico rispettivamente opposte all’Agazzanese e al Nibbiano, in piena corsa per i play-off.

Settimana decisiva per le sorti del girone B di Promozione che riserva un doppio derby per la capolista Bibbiano/San Polo: i matildici ospitano il Castellarano e poi domenica prossima recuperano contro l’Arcetana. Proprio i biancoverdi, privi degli infortunati Sekyere e Pozzi, devono adattarsi al sintetico di un Fiorano invischiato nella lotta retrocessione.

Nel girone A la Riese punta a ripetere l’exploit dell’andata (successo siglato Mazzoli) nella lunga trasferta piacentina contro la regina Gotico Garibaldina. Quasi un testacoda per la matricola Sammartinese che a Sala Baganza insegue l’undicesima affermazione in stecca per consolidare il piazzamento play-off davvero insperato ad inizio stagione.

In Prima categoria promette gol e spettacolo il derby Masone-Guastalla, mentre l’argentata Virtus Libertas è di scena al "Rinaldi" contro un Reggiolo penultimo e quasi all’ultima spiaggia.

Big-match denso di significato per l’Atletico Bibbiano Canossa (Seconda categoria) che torna a Ciano per andare all’assalto dei cugini della Barcaccia, in vetta a pari punti ma con una gara in meno e riagguantati proprio mercoledì dopo il turno infrasettimanale; grande ex di turno il bomber ospite Giberti, così come il fantasista Lumetti. Potrebbe approfittarne lo United Albinea che incrocia un Montecavolo non ancora al riparo dalla zona calda.

In Terza categoria champagne in fresco per lo schiacciasassi Casalgrandese che può brindare con ben 3 turni d’anticipo in caso di hurrà sullo Sporting Tre Croci e mancata affermazione del Vetto sull’Invicta Gavasseto. Viceversa la Plaza Montecchio, balzata in seconda piazza, può riaprire lo lotta al vertice soltanto centrando il blitz al Comunale contro la regina S.Ilario.

Il menù

Eccellenza: Agazzanese (43)-Rolo (34); Bagnolese (8)-Zola Predosa (28); Colorno (43)-Montecchio (29); Correggese (59)-Virtus Castelfranco (45); Fabbrico (39)-Nibbiano (53). Promozione

Girone A: Alsenese (52)-Campagnola (29); Gotico Garibaldina (61)-Riese (39); Luzzara (29)-Castellana Fontana (43); Pontenurese (37)-Boretto (33); Sala Baganza (25)-Sammartinese (51). Girone B: Bibbiano/San Polo (67)-Castellarano (42); C.Rangone (37)-Sporting Scandiano (40); Fiorano (19)-Arcetana (61); Quarantolese (23)-Baiso/Secchia (36); Vezzano (34)-Atletic CdR Mutina (50).

Prima categoria

Girone B: Langhiranese (40)-Boca Barco (25); Quattro Castella (29)-Celtic Cavriago (14).

Girone C: Masone (37)-Guastalla (38); Povigliese (37)-FalkGalileo (22); Reggiolo (15)-Virtus Libertas (42); Rubierese (23)-Viadana (31); S.Prospero Correggio (23)-Ganaceto (46); Solierese (32)-Virtus Correggio (28); Vis S.Prospero (36)-Daino S.Croce (39).

Girone D: Madonnina (20)-Carpineti (12); Spilamberto (29)-Casalgrande (49).

Seconda categoria

Girone B: Campeginese (38)-Viarolese (30); Fc 70 (10)-Virtus Calerno (30); Gattatico (27)-Mezzani (16); Levante (19)-Pro Villanova (25).

Girone D: Barcaccia (41)-Atletico Bibbiano Canossa (41); Real Casina (30)-Reggio Calcio (19); Saxum United (25)-S.Faustino (25); Sporting Cavriago (19)-Novellara (28); United Albinea (37)-Montecavolo (26); Virtus Bagnolo (26)-Santos 1948 (30) al "Soave" di Bagnolo.

Girone E: Boiardo Maer (33)-Fellegara (29); Real Maranello (37)-Borzanese (28) ore 17.30; Roteglia (30)-La Veloce Fiumalbo (8). Girone F: Virtus Mandrio (43)-Cabassi (16).

Terza categoria

Girone A: Amici di Davide (24)-Collagna (12); Biasola (26)-Puianello (38); Casalgrandese (49)-Sporting Tre Croci (28); Felina (27)-Fogliano (13) sul sintetico di Castelnovo Monti (ore 15); Vetto (38)-Invicta Gavasseto (25).

Girone B: Cadelbosco (16)-Inter Club Pr (17); Fosdondo (24)-M.T. 1960 (25); S.Ilario (48)-Plaza Montecchio (40) ore 18.30; Vigatto (7)-Cavriago (29).