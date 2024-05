Montecchio: è un disastro. Deve salutare l’Eccellenza

MONTECCHIO

0

FIDENTINA

1

MONTECCHIO: Sodano, Blotta, Sané, Contini, Longhi (41’ st Attolini), Borghi (41’ st Boni), Pavarini, Bassoli, Davoli, Dallaglio, Bevilacqua (25’ st Lusetti). A disp. Voltolini, Montepietra, Torri, Mainolfi, Romanciuc, Battei. All. Ferretti.

FIDENTINA: Ghiretti, Rieti, Visconti, Petrelli (30’ st Delgrosso), Spagnoli, Casarini, Agostinelli (30’ st Alfieri), Compiani (15’ pt Varani), Pasaro, Mastaj, Lorenzani. A disp. Marconi, Leporati, Quenda, El Hani, Pellegrini, Terranova. All. Montanini.

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia.

Rete: 40’ st Mastaj.

Note: spettatori 500; ammonito Agostinelli (F).

Una rete a 5’ dalla fine di Mastaj, ex Parma e Correggese, condanna il Montecchio alla retrocessione.

È amarissimo lo spareggio per rimanere in Eccellenza per i giallorossi, che avevano a disposizione il fattore campo e due risultati su tre contro la Fidentina, abile a sfruttare l’unica sbavatura della difesa reggiana.

E’ l’85’, infatti, quando il neo entrato Alfieri mette in mezzo dalla destra, sulla sfera arriva Mastaj che, con una leggera deviazione di Blotta, deposita in fondo al sacco battendo l’incolpevole Sodano.

Nel primo tempo sono i parmensi a tenere in mano il pallino del gioco e a sfiorare il vantaggio alla mezz’ora col già citato Mastaj: quest’ultimo vede Sodano fuori dai pali e prova a sorprenderlo dalla distanza, ma il numero uno giallorosso recupera e manda in corner.

Sempre Sodano protagonista al 33’, quando un suo balzo dice di no alla punizione di Visconti. Il primo squillo montecchiese arriva prima dell’intervallo con Davoli, che tuttavia calcia debolmente e Ghiretti non ha problemi.

La ripresa si gioca prevalentemente a metà campo e Dallaglio, al 70’, prova a pizzicare la difesa ospite in contropiede, senza successo.

Dopo il gol dello 0-1, Ferretti mette in campo Attolini che si guadagna subito una punizione dal limite, tra le proteste dei padroni di casa che volevano il penalty, ma la successiva conclusione di Davoli finisce alta.

Il finale di stagione per il Montecchio (che era una neopromossa) è amarissimo: il club ha fatto ogni sforzo per conquistare la salvezza. Ci è andato solo vicino.