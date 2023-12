Montefano ancora una partita in trasferta. Diverse assenze nel match contro l’Azzurra Colli

Ennesima gara in trasferta per il Montefano, stavolta è imposta dal calendario dopo che i match interni con Maceratese e Civitanovese sono stati giocati rispettivamente a Villa San Filippo e Recanati. "Non ho dubbi – dice Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano – a ritenere che abbia avuto un peso non potere giocare sul nostro campo, ma ciò non vuole essere un alibi". Adesso la squadra viola si sta preparando alla sfida esterna con l’Azzurra Colli dove i ragazzi allenati da Mariani vorranno rifarsi dopo il ko con la Civitanovese. Di fronte il Montefano troverà un avversario deciso a fare punti per risalire dall’ultima posizione. "Ci attende una squadra in difficoltà che farà di tutto per muovere la classifica. Dovremo fare una partita all’altezza della situazione per chiudere bene l’ultima trasferta del girone di andata". L’allenatore Mariani non potrà contare sullo squalificato Monaco, ma difficilmente si potranno recuperare i tanti infortunati e così ancora una volta si dovrà pescare dalla rosa.