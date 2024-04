Montefano capolista: "Gestiremo la pressione"

"È una fortuna che il campionato si sia fermato, così per tre settimane siamo in testa all’Eccellenza". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, si gode il momento con la sua squadra in vetta con 48 punti, a una lunghezza dietro c’è la Civitanovese. "C’è fermento in paese – aggiunge – e tutti sono soddisfatti, pensano in grande e mi incitano". Ma adesso bisogna restare lassù. "Occorre vincere e se ciò non è possibile bisogna non perdere". Alla ripresa del campionato i viola dovranno vedersela con l’Urbino, una formazione che accusa 4 punti di distacco dalla capolista. "Una gara complicata perché loro sono forti in qualsiasi zona del campo, possono contare su un tecnico preparato ed esperto, hanno una squadra fisica e molto alta. Ci attende una partita difficile in cui dovremo giocare al pieno delle nostre possibilità, evitare di commettere falli perché sui calci piazzati sanno farsi valere". Ma adesso, stando in vetta, si comincia a sentire la pressione. "A Macerata – dice il presidente Bonacci – si è avvertita, il fatto è che noi siamo nuovi a simili situazioni. Siamo partiti per fare bene, abbiamo camminato a fari spenti e non c’è stata più di tanta pressione. La squadra a Macerata non ha reagito bene alla pressione, ma dopo quella partita abbiamo avuto tre settimane di lavoro in cui abbiamo acquisito una maggiore consapevolezza e sono certo che faremo meglio di un mese fa".

La parola passerà inevitabilmente al campo. "Potrà venire fuori qualcosa di positivo – riflette il presidente – se siamo squadra capace di superare questa pressione. C’è da vederlo all’atto pratico, ma io penso che riusciremo a non far pesare le tante aspettative perché i ragazzi stanno acquisendo la necessaria mentalità".

Contro la Maceratese l’allenatore Mariani è stato costretto a sostituire l’esperto attaccante Dell’Aquila. "Il giocatore sta migliorando di continuo, vediamo se riuscirà a essere a disposizione contro l’Urbino".

Appuntamento quindi a domenica 7 quando al termine della partita con l’Urbino ci sarà il taglio del nastro dopo i lavori sull’impianto sportivo. "È stato sistemato l’impianto di illuminazione, lo stadio ha una nuova recinzione, sotto la tribuna sono stati ricavati degli spazi per i servizi igienici ed è stato sistemato un elevatore per consentire ai disabili di accedere in tribuna".

Ecco le partite del prossimo di Eccellenza: Monturano Campiglione-Chiesanuova; Castelfidardo-Maceratese; Jesina-Osimana; K Sport Montecchio Gallo-Azzurra Colli; Montegranaro-Montegiorgio; Montefano-Urbino; Sangiustese-Urbania; Tolentino-Civitanovese.

Classifica: Montefano 48; Civitanovese 47; Chiesanuova 45; Urbino 44, Castelfidardo 42; Maceratese, K Sport Montecchio Gallo, Montegranaro 39; Osimana 37; Urbania 35; Tolentino 33; Jesina 27; Sangiustese 21; Montegiorgio, Monturano 19; Azzurra Colli 16.