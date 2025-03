Montefano. "I biancorossi sono una corazzata»

"Ci attende una gara difficile, però le motivazioni non mancano di certo quando devi confrontarti con una corazzata". Peppino Amadio, allenatore del Montefano, è concentrato sulla sfida casalinga contro la Maceratese, calcio d’inizio alle 15. "Arriva la prima della classe e la più attrezzata del campionato, ma noi – aggiunge il tecnico dei viola – dovremo avere il coraggio anche di affrontarla alla pari". I viola vogliono dare continuità alle ultime prestazioni e allungare il passo. "Ci proveremo a muovere la classifica dando così continuità al percorso fatto". Il Montefano sa cosa ci sarà da fare in questo delicato match per riuscire a muovere la classifica. "Dovremo limitare il loro gioco, cercare di metterli in difficoltà con una prestazione intensa, di sacrificio, sapendo che un avversario con quelle caratteristiche ti costringe anche a correre a vuoto".

All’andata i biancorossi hanno conquistato l’intera posta in palio. "La Maceratese – ricorda il tecnico della formazione viola – ha vinto con merito avendo fatto più di noi, magari quella partita potrà essere utile in quanto ci fa capire che occorre disputare una gara in cui tutti diano un qualcosa più della media, che non possiamo concedere nulla all’avversario oppure commettere delle leggerezze sul piano tecnico. Servirà in poche parole una prova impeccabile". Il Montefano guarda la classifica che può essere ridisegnata con il forfait del Fano che avvicinerebbe il Fabriano Cerreto. "Siamo consapevoli – dice Amadio – che dobbiamo fare ancora tanta strada, che ci sarà da lottare fino alla fine perché la classifica sarà ridisegnata e noi non siamo ancora fuori dal pericolo, dovremo combattere come del resto altre realtà del campionato". Per questa gara l’allenatore Amadio non potrà contare sull’esperto difensore Manuel Di Lallo.