Montefano-Sangiustese. Allenatori soddisfatti a metà:: "Si sarebbe potuto vincere»

"La partita lascia un po’ di amaro in bocca perché ai punti avremmo meritato la vittoria". Nico Mariani, allenatore del Montefano, tira le somme del match contro la Sangiustese terminato in parità e magari ripensa al palo colpito da Palmucci o all’occasione capitata a Latini quando si è presentato solo davanti al portiere. "Gli episodi – aggiunge – non sono venuti dalla nostra parte e comunque vedo il bicchiere mezzo pieno. Dovremo comunque riprenderci altrove questi punti".

Nel primo tempo i viola hanno incontrato qualche difficoltà in più. "Loro erano più in gamba, ci hanno pressato giocando uomo contro uomo, mettendosi a specchio contro di noi avremmo dovuto vincere i duelli individuali e abbiamo fatto un po’ fatica. Nella seconda parte abbiamo fatto un grande ripresa, abbiamo aggiustato qualcosa, peccato solamente non averla chiusa e avere preso un gol evitabile. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, lavorano sodo, mi seguono e cercano sempre di mettere in pratica quanto studiato e preparato in allenamento". Il Montefano si è reso pericoloso dalle parti di Monti. "Abbiamo creato le premesse per segnare ancora e mi dispiace solo che non siamo riusciti a conquistare la vittoria che ai punti avremmo meritato". Ma adesso in casa Montefano si guarda avanti. "Dobbiamo solo continuare a lavorare con questa qualità, e adesso testa a Montecchio".

Dalla parte Sangiustese ecco l’analisi di Andrea Mercanti, allenatore in seconda che ha sostituito lo squalificato Luigi Giandomenico. "Abbiamo messo in pratica – ha detto – quanto preparato in settimana e alla fine il pareggio è giusto, anche se nel finale avremmo potuto avere l’occasione decisiva per il match se fossimo stati più bravi e fortunati nell’ultimo passaggio". È stata una gara combattuta. "È stata una partita tosta in cui avremmo potuto vincere o perdere. Ma al di là di tutto dobbiamo avere quella mentalità di chi deve salvarsi, di chi come il Montefano lotta su ogni pallone e la cui classifica dimostra la bontà del lavoro svolto". Occorre un cambio di pelle nei giocatori rossoblù, partiti per un torneo di vertice e ora hanno la necessità di fare punti per allontanarsi dal penultimo posto. C’è da correre, a cominciare dalla gara di domenica quando i rossoblù riceveranno la visita del Castelfidardo. "Occorre avere la mentalità di una squadra battagliera e sto vedendo che ce l’hanno anche i nostri giocatori più tecnici. Quanto dato finora non è ancora sufficiente come dice la classifica, ora c’è da mettere sul piatto ancora un qualcosa di più".