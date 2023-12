Montegranaro ko. Ci pensa Sfasciabasti: sorride la Sangiustese

SANGIUSTESE

1

MONTEGRANARO

0

SANGIUSTESE VP (4-4-2): Monti; Calcabrini, Sabatini, Sopranzetti, Tombolini; Monachesi, Proesmans, Trillini, Sfasciabasti; Handzic, Palmieri (25’ st Salvatelli). A disposizione: Cingolani, Morresi, Orlietti, Sauchelli, Del Gobbo, Ferrari, Minella, Formentini. All. Luigi Giandomenico.

MCC MONTEGRANARO (4-3-3): Taborda; Foresi, Zaffagnini, Pagliarini (38’ st Tinazzi), Ruggeri; Capponi (17’ st Mastrone), Tissone F. , Rozzi (6’ st Morales); Merzoug (1’ st Ennasry), Radojicic (1’ st Tonuzi), Perpepaj. A disposizione: Mallozzi, Tissone C., Corrado, Cicconetti. All. Daniele Marinelli.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Rete: 24’ Sfasciabasti.

Squadre a caccia della vittoria: la Sangiustese per iniziare la risalita e il Montegranaro per riprendere la corsa. Alla fine la prima rete in stagione di Sfasciabasti dà i 3 punti alla Sangiustese Vp nel derby contro il Montegranaro. Tra i rossoblù c’è il debutto del neo acquisto Haris Handzic, attaccante bosniaco del 1990, ma soprattutto c’è una vittoria tanto attesa quanto necessaria contro un avversario quotato. L’allenatore locale deve ridisegnare la squadra dovendo rinunciare a Del Brutto, Omiccioli, Pigini, Tulli, Lattanzi e allo squalificato Marini. La formazione di casa parte bene con le iniziative di Palmieri (11’) e di Tombolini (13’). Il Montegranaro si fa vedere con la conclusione di Perpepaj bloccata da Monti. Percussione in area di Monachesi (18’) con Zaffagnini che ci mette una pezza. Al 24’ il gol che decide la partita: iniziativa di Monachesi sulla destra e Sfasciabasti si fa trovare pronto all’appuntamento con la palla e per Taborda non c’è niente da fare. La Sangiustese chiude il tempo in attacco con Palmieri, nella prima occasione (30’) non riesce a incidere mentre nella seconda (43’) finisce sul fondo la conclusione. Si va negli spogliatoi con la Sangiustese in vantaggio. Si riparte. Marinelli effettua dei cambiamenti, la Sangiustese non vuole correre rischi e cerca subito di mettere al sicuro il risultato, ci prova Monachesi (8’) ben servito da Trillini ma Taborda non si lascia sorprendere. La Sangiustese resta sempre concentrata ben sapendo quanto sia importante la partita e alla fine centra l’obiettivo.