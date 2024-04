Montespertoli, 4 gare per sognare i play-off. A un passo dalla salvezza anche il Fucecchio

La lunga sosta per il Torneo delle Regioni e la Pasqua sta volgendo al termine, nel prossimo week-end parte il rush finale del torneo di Eccellenza: 4 partite in cui le 3 squadre locali sono ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Partiamo in ordine di classifica dal Montespertoli, che con i suoi 38 punti ha quasi sempre occupato un posto nei play-off, zona da cui ora dista una lunghezza. Tuttavia l’obiettivo primario del gruppo di mister Sarti è la salvezza, traguardo ormai in tasca visto che per la matematica mancano solo 3 punti. Di conseguenza capitan Maltomini e compagni si possono concentrare sul sogno play-off, anche se il calendario non è dei più agevoli: scontro diretto domenica prossima a Massa, poi Tuttocuoio e Cuoiopelli, rispettivamente prima e terza, in casa intervallate dalla trasferta di Castelfiorentino.

Passiamo al Fucecchio, 11esimo a quota 34 a +1 sul quintultimo posto. Tuttavia, avendo ben 16 punti di margine sulla penultima, i bianconeri possono anche permettersi di perdere una posizione, visto che un divario tale farebbe scattare la ’forbice’ per cui lo spareggio non si disputerebbe e anche la penultima retrocederebbe direttamente. Sarà quindi principalmente necessario non farsi rosicchiare più di 7 punti dal Castelfiorentino, un eventualità onestamente poco probabile visti i soli 12 ancora a disposizione. Con un pari domenica prossima col Cecina e una vittoria sul campo del fanalino di coda Geotermica la squadra di Dell’Agnello potrebbe considerarsi al sicuro prima dello scontro diretto dell’ultimo turno in casa del Lanciotto, dopo aver ospitato il Camaiore.

Chiudiamo con il Castelfiorentino United, chiamato ad una impresa titanica. Oltre a tenere dietro il Geotermica, sotto 4 punti, gli uomini di Scardigli ne devono infatti recuperare almeno 6 al Pontebuggianese per evitare la ’forbice’ e potersi giocare tutto ai play-out. Il calendario prevede Cuoiopelli e Montespertoli in casa, Lanciotto e Camaiore fuori. Già domenica prossima il distacco dalla quintultima (il Pontebuggianese ospita il fanalino Geotermica) potrebbe essere di 17 lunghezze, ipotizzando che i castellani non perdano con i ’conciari’. A quel punto solo 3 vittorie nelle ultime 3 gare potrebbero salvare i gialloblù, a patto che i pistoiesi non facciano al contempo più di un punto.