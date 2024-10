Montespertoli a mani vuote. Sconfitto dalla capolista

CAMAIORE

2

MONTESPERTOLI

0

CAMAIORE: Costa, Borgia, Belli, Granaiola, Zambarda, Velani, Anzillotti, Cornacchia, Chiaramonti (91’ Maini), Da Pozzo (61’ Bacci), Nardi (83’ Ricci). A disp. Barsaglini, Bologna, D’Alessandro, Fani, Bastillo, Amico. All. Cristiani.

MONTESPERTOLI: Romano, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci (57’ Conti), Pecci (85’ Lensi), Rosi, Anichini (61’ Corradi), Lotti, Maltomini, Biliotti (73’ Gasparri). A disp. Biotti, Biagi, Mangani, Marcacci, Marconcini. All. Sarti.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Reti: 67’ Bacci, 74’ Chiaramonti.

CAMAIORE – Un buon Montespertoli, che per un tempo fa soffrire il ben più quotato Camaiore, esce a mani vuote dal campo della capolista. Prima frazione molto combattuta e sostanzialmente equilibrata dove i gialloverdi di mister Sarti, nonostante un attacco giovanissimo con i classe 2004 Lotti e 2006 Biliotti, creano qualche grattacapo alla retroguardia locale. E anche dopo l’intervallo ci vuole un euorogol di Bacci a metà ripresa per rompere l’equilibrio. A questo punto il Montespertoli prova ad alzare il proprio baricentro alla ricerca del pari, ma sette minuti più tardi viene castigato in contropiede da Chiaramonti. Sul doppio vantaggio il Camaiore addormenta la partita gestendo bene fino al triplice fischio finale. Con 5 punti, comunque, il Montespertoli si lascia ancora cinque formazioni alle spalle.