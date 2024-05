Montespertoli, c’è l’intesa. Rinnovo biennale per Sarti

La prossima sarà la terza partecipazione al campionato di Eccellenza per il Montespertoli, dopo le due salvezze conquistate senza mai l’ausilio dei play-out nelle ultime due stagioni. L’ultima addirittura rimanendo in corsa quasi fin da ultimo per un posto nei play-off. Quindi non poteva che arrivare la conferma per mister Gianluigi Sarti, che ha trovato un accordo biennale con la società del presidente Luca Marchetti. Grande punto di riferimento per tutti i componenti della rosa e dello staff, Sarti sarà coadiuvato ancora da Dario Panichi, veterano gialloverde, nel ruolo di allenatore in seconda, Andrea Signorini in quello di preparatore dei portieri e di Mattia Alesso come collaboratore Tecnico. Confermati inoltre anche Luca Carrai e Dario Toni, rispettivamente nel ruolo di preparatore Atletico e match analist.

La grande novità, invece, riguarda la carica di direttore sportivo. Dopo le dimissioni di Enrico Corradi, ancor prima della fine dell’ultima stagione, la società ha infatti optato per una soluzione interna promuovendo Niccoló Tanini, dopo due anni di gavetta proprio al fianco di Corradi. Tanini è un giovane cresciuto come calciatore nel Montespertoli, dalla scuola calcio fino a essere protagonista con la squadra Juniores, vivendo e sostenendo sempre la società, e adesso avrà la grande occasione di dirigere sia la formazione Juniores che la prima squadra, dove lavorerà comunque a stretto contatto con Sarti, la cui esperienza risulterà ancora una volta preziosa anche nell’allestimento della squadra. Proprio la nuova rosa 2024-25 sarà adesso messa sotto la lente, una volta stabilito lo staff tecnico.

L’intenzione della società è mantenere lo zoccolo duro del campionato appena concluso, poi una volta incassate le varie conferme o meno ci si muoverà alla ricerca di quelle pedine mirate per completare l’organico là dove si ritenga che manchi qualcosa. In primis in attacco visto che, dopo i numeri di bomber Del Pela del 2022-23, quest’anno è mancato proprio un attaccante da doppia cifra. Un occhio, poi, sarà sempre vigile anche sui giovani cresciuti in casa come hanno dimostrato i diversi esordi del torneo da poco concluso.

Si.Ci.