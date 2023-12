Montespertoli fa festa. Marcacci lascia il segno

CUOIOPELLI

0

MONTESPERTOLI

1

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti (90’ Ponzolini), Lici, Viola, Bagnoli (75’ Guerrucci), Lucaccini, Regoli, Costanzo (62’ Goh), Fantini, Benericetti, Bianchi (58’ Sgherri); a disposizione Brogi, Friuli, Damiano, Nardo, Razzauti. Allenatore Falivena.

MONTESPERTOLI: Onori, Marconi (66’ Conti), Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Falconi (72’ Marcacci), Anichini, Cioni, Mosti (79’ Cremonini), Leoncini (62’ Fiaschi); a disposizione Biotti, Chini, Marconcini, Antonini, Imbrenda. Allenatore Sarti.

Arbitro: Naselli di Catania (assistenti Furieri e Napolano di Empoli).

Marcatore: 74’ Marcacci.

Note: ammoniti Viola e Lucaccini della Cuoiopelli, Mosti e Corradi del Montespertoli.

SANTA CROCE – La ragnatela del Montespertoli ingabbia la Cuoiopelli che, dopo sei vittorie, perde in casa contro la squadra di Sarti. Montespertoli ordinato e aggressivo vince al Masini e aggancia il quarto posto insieme allo Zenith, a un punto dal Fratres Perignano. La Cuoio resta prima, ma ora i punti di vantaggio sul Tuttocuoio sono solo tre. Falivena schiera per dieci undicesimi la stessa formazione che aveva vinto a Perignano. Assente Lorenzo Cavallini che ha un problema al ginocchio operato lo scorso anno ed è in attesa del responso degli accertamenti diagnostici. Al suo posto Costanzo. Sarti disegna per niente remissivo, con Mosti a vivacizzare le manovre offensive. Ma è l’intero undici capitanato da Trapassi a muoversi con le giuste sincroniccazioni. Le occasioni da gol sono merce rara. La prima ce l’ha Fantini al 21’, ma la sua girata finisce sull’esterno della rete. Il campo molto irregolare non aiuta le due squadre nè per gli scambi veloci a terra nè per i lanci lunghi. Da una delle poche azioni ben congegnate nasce il gol del Montespertoli. Al 74’ Mosti si accentra dalla sinistra, salta due avversari e serve Marcacci in profondità. Il numero 16, entrato da appena due minuti, lascia partire un tiro angolatissimo che si insacca alla destra di Pulidori. Falivena – che al 62’ aveva inserito Massimo Goh, nuovo attaccante dal Ferentino – prova a rinvigorire la fascia sinistra con Guerrucci e poi butta nella mischia anche Ponzolini. Ma il risultato non cambia.