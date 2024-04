Montevarchi, Beoni prepara lo sprint salvezza

di Giustino Bonci

Vigilia di un nuovo scontro salvezza per l’Aquila che domani alle 15 ospiterà l’Orvietana cercando di sfatare, com’è accaduto in diverse circostanze dall’avvento di Loris Beoni al timone, un altro tabù. Ovvero, a sette giorni di distanza dal successo con il San Donato Tavarnelle, i rossoblù sono decisi a conquistare la seconda vittoria consecutiva. Tanto più sul terreno amico del "Gastone Brilli Peri" dove nell’arco dell’intero campionato il rendimento non è stato certo quello preventivato. A prescindere, tuttavia, dalle analisi complessive della stagione, da rimandare di necessità alle prossime settimane, l’obiettivo prioritario dei valdarnesi dovrà essere chiaro: prendersi altri tre punti che, combinati con i risultati delle dirette concorrenti, avvicinerebbero senza dubbio la meta della permanenza in categoria. Troppo preziosa per la piazza montevarchina, nel torneo successivo alla retrocessione dalla serie C. Beoni, ad ogni modo, catechizza di continuo lo spogliatoio spronando i suoi calciatori e di riflesso l’intero ambiente a pensare solo a far bene nelle ultime gare della stagione, non cadendo nella tentazione anche inconscia di confidare nei "favori" altrui.

E in effetti, in una settimana segnata da un brusco calo delle temperature, i valdarnesi si sono allenati con particolare applicazione, consapevoli, evidentemente, dell’importanza vitale del confronto con i biancorossi umbri. Abbondanza di scelte per l’allenatore in tutti i reparti, sebbene il canovaccio tattico, proposto a Livorno e domenica passata, non cambierà. Il si ripresenterà con il 4-3-3, modulo che esalta le doti tecniche e il dinamismo dei vari Bontempi, Ciofi, Rufini e lo stesso Boiga, spesso utilizzato in corso d’opera e protagonista di spunti o reti d’autore.

Atteso sugli spalti del Comunale il pubblico delle occasioni che contano con i supporter della Sud Farolf. A tifare per i compagni, mentre sta ancora recuperando dall’intervento subito nel dicembre scorso ai legamenti del ginocchio destro, ci sarà come sempre il centrocampista del 2005 Andrea Casagni: "I cinque mesi di convalescenza – ha detto al termine della partita con il San Donato – sono stati lunghissimi ma tutto procede secondo i programmi stabiliti per il rientro in campo".