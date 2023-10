MONTEVARCHI. Casagni ci crede:: "È la strada giusta»

Simone Calori, subito dopo la netta e meritata vittoria sul Poggibonsi, non ha parlato preferendo lasciare la parola in sala stampa ai dirigenti e a due dei suoi "ragazzi terribili", Andrea Casagni (nella foto) e Lorenzo Boncompagni. Neanche 37 anni in due, fanno parte della pattuglia degli under, rimasti in larga misura dopo l’esperienza della Primavera 4, lanciati nella mischia dall’allenatore fin dalle prime giornate. Entrambi hanno già segnato un gol a testa dall’inizio del torneo e nel caso di Boncompagni, le reti avrebbero potuto essere di più. "Purtroppo nella trasferta con il Follonica Gavorrano e anche nell’ultima partita – ha sottolineato quest’ultimo – sono stato sfortunato, colpendo un palo e una traversa. Ad ogni modo posso che essere contento dell’inizio di stagione, dopo il ritorno dal Figline, e della fiducia del mister e dei compagni". Assente nella gara esterna con i figlinesi, Lorenzo afferma di non sentire il peso della maglia ma di essere orgoglioso di vestirla: "Mi viene concesso di giocare come mi piace, senza dare riferimenti ai difensori avversari ed è una gran bella cosa", conclude il 2004 aquilotto. Gli fa eco Casagni. "Abbiamo cominciato bene – commenta – e anche con il Poggibonsi è stata premiata la nostra voglia di ottenere il successo. Vogliamo continuare per regalare tante altre gioie ai nostri tifosi". Oggi, intanto, i rossoblù riprenderanno gli allenamenti in vista della trasferta di domenica a Trestina.

Giustino Bonci