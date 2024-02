Montevarchi col Figline. Calori: "È derby vero"

di Giustino Bonci

L’abbiamo definito, peraltro in buona compagnia, un derby valdarnese "minore", se paragonato all’eterno duello con la Sangiovannese giocato 104 volte, ma l’etichetta della sfida odierna al Brilli Peri tra e Figline, pur disputata fin qui in campionato in sole 13 occasioni, non piace al tecnico dell’Aquila Simone Calori: "Chiamerei piuttosto l’incontro con i figlinesi un grande derby – afferma – perché in questa fase della stagione il valore della posta in palio è altissimo. Al Fedini, due settimane fa, c’era moltissima gente, la tensione non mancava di certo prima e durante la gara e fattori del genere non dovranno mancarci neanche con il Figline. Altrimenti sbaglieremmo partita e non è proprio il caso. L’importante, allora, sarà ingranare di nuovo la marcia dopo la sosta, per continuare a fornire buone prestazioni e, soprattutto, per ritrovare un successo fondamentale". Ventidue i calciatori convocati da Calori e nella lista, priva degli infortunati di lungo corso Nannini, Casagni e Messini, spicca il ritorno del centrocampista Milton Vitali Borgarello.

Previsto, nel modulo 4-4-2, il ritorno dello stopper Francalanci che rileverà Artini mentre il 2005 sarà Lucatuorto, visto il forfait di Virgillito per un infortunio accusato alla vigilia. Abbondanza di scelte, ad ogni modo, per i padroni di casa nei vari reparti. Sul versante figlinese, con vista sul derby, ha parlato per la prima volta da presidente in conferenza stampa Nicolé Sarri, il figlio del tecnico della Lazio Maurizio, che ha acquisito il timone della società: "Mi hanno chiesto di dare una mano – ha precisato – e non avrei potuto dire di no. Mio padre ha vestito questi colori da calciatore e il legame anche per me che mi considero figlinese al cento per certo, è fortissimo".

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) AQUILA (4-4-2): Dainelli; Lischi, Francalanci, Cellai, Lucatuorto; Rufini, Muscas, Pardera, Ciofi; Priore, Keqi. Allenatore: Calori.

FIGLINE (4-4-2): Conti, Dema, Sabatini, Ficini, Simonti; Zhupa, Torrini, Sesti, Saccardi; Bruni, Diarra. Allenatore: Tronconi.

Arbitro: Santinelli di Bergamo.