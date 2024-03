Montevarchi, duro test. Boncompagni ritrovato

di Giustino Bonci

Antivigilia della trasferta, tutto sommato, più disagevole del campionato per il che dopodomani salirà sul Monte Amiata per affrontare la Pianese vice capolista del girone E di serie D al Comunale di Piancastagnaio. L’impegno delle 14-30, può sembrare quasi superfluo ricordarlo di nuovo, è di quelli da brividi per l’Aquila sul campo di una squadra decisa a riprendersi la vetta, ora occupata con un punto in più dal Follonica Gavorrano, e che tra le mura amiche ha perso in una sola circostanza e a sorpresa, con il Ponsacco. Ebbene, proprio l’impresa di inizio marzo dei pisani, penultimi ma capaci di sfiorare domenica scorsa il colpaccio al Brilli Peri, deve dare fiducia a Lischi e compagni che hanno un bisogno evidente di riavvicinarsi alla salvezza diretta ora lontana cinque lunghezze.

Sognando di ripetere il blitz del 10 del mese a Ghivizzano, i ragazzi di Loris Beoni stanno rifinendo la preparazione e per provare a far risultato contro la corazzata guidata da Fabio Prosperi si affidano al rientro dalla squalifica del loro miglior marcatore Edoardo Priore e alla ritrovata vena di altri aquilotti. Come il giovanissimo Lorenzo Boncompagni, vent’anni nel prossimo novembre: "Sono felice di aver potuto dare di nuovo il mio contributo alla causa – ha dichiarato l’attaccante esterno rientrato a fine estate da una breve parentesi al Figline – anche perché venivo da un periodo in cui ero un po’ calato".