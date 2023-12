Montevarchi e Sansepolcro anticipano il derby

QUI MONTEVARCHI

"Ci vorrà lo stesso spirito di Orvieto perché affronteremo un Sansepolcro capace di rimontare due reti alla capolista Pianese e dovremo ripeterci nella voglia di centrare il risultato". Fin dall’immediato dopopartita di domenica scorsa, l’allenatore del Montevarchi Simone Calori guardava già alla sfida di oggi alle 15 con i bianconeri biturgensi, altra tappa d’importanza vitale per risalire in classifica. E l’Aquila, facendo leva anche sul fattore campo, medita il bis del successo ritrovato in Umbria consapevole, tuttavia, di misurarsi con un team vivo e a sua volta bisognoso di punti.

Nel frattempo, alla vigilia dell’anticipo con i valtiberini, oltre all’attaccante Kristian Keqi, i rossoblù hanno tesserato un altro giocatore, stavolta a centrocampo. Si tratta del mediano del 2003 Marco Bontempi, acquistato dalla Fenice Amaranto, la risorta Reggina. Cresciuto nel settore giovanile dell’Urbetevere Roma, approda nel 2017-2018 tra i professionisti, al Chievo Verona, scalando le varie formazioni del vivaio clivense fino alla Primavera. Passa quindi alla Sampdoria e nel torneo passato ha giocato in C con Arzignano e Fiorenzuola. Già tra i convocati per la gara odierna partirà probabilmente dalla panchina al pari di Keqi. Torna a disposizione anche il difensore Stefoni, che ha scontato la squalifica ma a lume di naso Calori ripartirà dal modulo e dallo schieramento visti in avvio con l’Orvietana.

Montevarchi e Sansepolcro non si affrontato in campionato al Comunale di via Gramsci dal 26 novembre 2017 quando gli aquilotti s’imposero per 2-0 grazie alla doppietta di Adnane Essoussi tornato quest’anno per l’ennesima volta in bianconero.

QUI SANSEPOLCRO

Dopo sei anni al "Brilli Peri". Nemmeno a farlo apposta, fu proprio l’attaccante di origine marocchina a risolvere quella sfida con una doppietta, ma in favore dell’Aquila. E oggi, il grande ex di turno rischia di non essere in campo a causa dei fastidi alla schiena che lo perseguitano: Bonura deciderà all’ultimo istante; nel caso non ce la facesse, il fresco bianconero Pietro Orlandi è pronto per sostituirlo. Ci sarà invece l’altro ex, Giacomo Gorini, pronto a dettare i tempi a centrocampo in un derby di elevata importanza per le speranze di salvezza di entrambe le formazioni. Il discorso vale in particolare proprio per il Sansepolcro, che dopo la prova di carattere contro la Pianese non può assolutamente permettersi di perdere: la classifica parla chiaro e se vuole rientrare al più presto in bazzica la squadra biturgense deve mirare al risultato pieno. Pauselli tornerà a disposizione anche se pare alquanto probabile la conferma di Piermarini, autore domenica scorsa del gol del 2-2. Anche fra i pali, andrà di nuovo Patata, con il neo-acquisto Di Stasio in panchina. E’ il giorno dell’esordio ufficiale di Marcello Brizzi nelle vesti di presidente.

Intanto il club ieri ha annunciato l’ingaggio del calciatore Matteo Fracassini. Il centrocampista classe 2000 arriva alla squadra bianconera per rinforzare la mediana. Ha iniziato il suo percorso di crescita nel settore giovanile del Perugia, poi esperienze anche con le maglie di Arezzo, Gavorrano e Trestina. Nella prima parte della stagione ha giocato con la Vogherese, nel girone A di serie D. Per lui anche esperienze con le maglie di Viterbese, Fiorenzuola e Saint Catharines (Canada).