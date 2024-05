"Montevarchi è un sogno". Resti pronto alla sfida

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

L’Aquila ha scelto un giorno speciale per presentare il nuovo direttore sportivo Donello Resti: il 29esimo anniversario della promozione in C 1 centrata nel 1995, proprio il 21 maggio, a Lugo di Romagna. Classe 1957, da ragazzo compagno di squadra di Loris Beoni nella Primavera dell’Arezzo, l’ex diesse del Terranuova Traiana, fa il suo esordio nella sala stampa del Brilli Peri con l’entusiasmo di chi ha raggiunto il traguardo cullato da sempre. "Sono del posto – ha affermato – e venire al Montevarchi è sempre stato il mio sogno, un punto d’arrivo che mi riempie d’orgoglio. Cercherò di dare il massimo delle competenze e delle esperienze accumulate in questi anni – ha proseguito Resti – specialmente negli ultimi sei trascorsi al Terranuova Traiana. Un club dove mi sono trovato a meraviglia e che mi ha messo in evidenza al punto da suscitare le attenzioni della dirigenza montevarchina". Prima di sottoporsi alle domande dei giornalisti, il successore di Nicola Del Grosso – ringraziato in maniera sincera e non rituale dal presidente aquilotto Angelo Livi – ha ricevuto il benvenuto e l’endorsement del numero uno di via Gramsci. "Donello ha pilotato i biancorossi terranuovesi verso un traguardo come la Serie D di assoluto prestigio. E’ chiaro – ha precisato Livi – che adesso si misura in una piazza importante e avrà tutto il nostro sostegno. Oggi rinsaldo con lui un’amicizia di vecchia data". Gli ha fatto subito eco il neodirettore ricordando due glorie sportive del calcio montevarchino, i presidenti Farolfi e Losi, e il loro classico motto "Alè, alè rossoblè". Quindi la risposta di Resti sulle priorità, dalla conoscenza completa della società, favorita dal rapporto di lungo corso con Livi e con Ferdinando Neri, al futuro dell’allenatore. Beoni rinnoverà con l’Aquila? "Loris è un tecnico illustre – ha ripreso il ds - e nei tre mesi finali del torneo ha proposto un calcio di altissimo livello. Per ora non abbiamo avuto modo di parlare ma lo faremo a breve, confrontandoci sulle rispettive idee che confidiamo di far collimare, anche in base alle indicazioni ricevute dalla società. Se ravviseremo comunanza di intenti, di obiettivi e disponibilità reciproca, ritengo che sia possibile cominciare il lavoro insieme. Loris è la persona adatta, a mio parere perché conosce bene, meglio di me, i calciatori e la categoria". Irrinunciabile, infine, per Donello Resti la massima sintonia tra formazione maggiore e i "prodotti" del settore giovanile. Da ieri, a proposito, il centrocampsta del 2007 Matteo Vignoli, talento del vivaio rossoblù è in prestito alla Under 17 della Juventus e sabato e domenica prossimi parteciperà a Torre del Greco, in casacca bianconera, ad un torneo nazionale che vede in lizza anche Milan, Inter e Turris.