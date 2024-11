Montevarchi in crescita. Lelli mette tutti in guardia

Nico Lelli non si fida di un’avversaria come la Fezzanese che approderà domenica prossima al Brilli Peri da ultima in classifica e per giunta staccata ormai di brutto dalla penultima piazza. Massima concentrazione, quindi, in vista di un impegno che si potrebbe etichettare come abbordabile limitandosi solo alla lettura delle posizioni diverse in graduatoria. Va aggiunto anche che il girone, Livorno a parte, è quanto mai equilibrato con la maggior parte delle squadre racchiuse in una manciata di punti, senza dimenticare il buon comportamento degli ospiti anche domenica scorsa quando solo nella ripresa, hanno ceduto le armi al Grosseto. Ad ogni modo la qualità delle prove recenti dell’Aquila induce alla fiducia: "Stiamo crescendo - ha ricordato il presidente dei rossoblù Angelo Livi - e veniamo da un’altra gara positiva. Avanti così dunque. A Foligno - ha rimarcato il massimo dirigente aquilotto - ci hanno seguito tanti tifosi, a cominciare dai ragazzi della Curva, e la società li ringrazia per la nuova dimostrazione di affetto e attaccamento". Con la Fezzanese Lelli tornerà in panchina dopo la squalifica mentre non ci saranno calciatori sanzionati tra i valdarnesi e rientrerà anche lo stopper Franco. Sul versante infortuni, invece, vedremo se in settimana potrà rientrare in gruppo il difensore Lorenzo Vecchi, assente per un problema muscolare ormai da oltre un mese.

Giustino Bonci