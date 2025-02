Montevarchi-Livorno: è il giorno di Picchi

C’è una corsia preferenziale, colorata di rossoblù e amaranto, tra due città ben diverse ma accomunate da un’innata passione calcistica, fatte le debite proporzioni. Oggi al Brilli Peri Montevarchi e Livorno rinnoveranno un confronto dal sapore antico, con la capolista labronica largamente favorita dal pronostico. Comunque vada la sfida non metterà in discussione il feeling secolare tra le due società, costruito nel tempo grazie a giocatori indimenticabili: Giovanni Busoni, Ivo Isetto, Costanzo Balleri ed ancora Scotto, Ramacciotti, Cabella, Taddeini e molti altri ancora, sino ai giorni nostri. In campo ci sarà ad esempio Alberto Picchi, livornese doc e pronipote di Armando, icona della grande Inter di Herrera e che dà il nome allo stadio dell’Ardenza. Un altro figlio della città dei 4 Mori è Jacopo Ciofi, uno dei migliori tra gli aquilotti. Si prevede una cornice sontuosa di pubblico sugli spalti del Comunale di via Gramsci, anche se fino all’immediata vigilia la presenza di supporter della prima della classe non avesse raggiunto, quanto a biglietti venduti, i numeri previsti. Alla tifoseria ospite vengono riservati 500 posti in Curva Nord e se necessario altri 250 sarebbero ritagliati in gradinata.

Capitolo schieramenti. Indiani dovrà rinunciare allo squalificato Bellini e, forse, all’ex Vieri Regoli, uscito in avvio di gara con il Siena per una botta, ma non gli mancano certo le alternative. Dal canto suo Atos Rigucci, complice l’infortunio di Vecchi, cambierà modulo passando al 3-5-2. Maggiore densità e copertura, dunque, a centrocampo, mentre per colmare l’assenza pesante in attacco del centravanti Priore, fermato a sua volta da un problema muscolare, il tecnico si affiderà ai falsi nove Orlandi e Boncompagni. Potrebbero partire dalla panchina per entrare in corso d’opera i giovanissimi Galastri e Tommasini e, per il gioco delle quote, tornerà tra i pali al posto di Conti.

COSÌ IN CAMPO ore 14.30

(3-5-2): Testoni; Ficini, Franco, Martinelli; Ciofi, Sesti, Saltalamacchia, Picchi, Bontempi; Boncompagni, Orlandi. All. Rigucci. LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli; Risaliti, Brenna, Siniega; Marinari, Bacciardi, Hamlili, Arcuri; Russo, Dionisi; Rossetti. All. Indiani. Arbitro: Melloni di Modena (Ferretti-Lobene).