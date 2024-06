Montevarchi, Paolo Marchi il nuovo dg. E domani c’è la presentazione di Lelli

MONTEVARCHI

La scelta di Nico Lelli come allenatore, accolta con estremo favore dalla tifoseria rossoblù sui social, è solo la prima tessera del mosaico che i vertici del Montevarchi vogliono completare presto e bene in vista della prossima stagione di serie D. Domani pomeriggio, infatti, oltre al tecnico che ha condotto il Ghiviborgo nei quartieri alti della classifica l’Aquila presenterà in sala stampa, alle 16,45, il nuovo direttore generale. E’ Paolo Marchi (nella foto) che ha concluso una lunga e proficua esperienza nel Foiano. Un profilo che la dirigenzaseguiva da tempo e che affronta l’esperienza valdarnese dopo i sei anni trascorsi ricoprendo il medesimo incarico nell’organigramma del club della Valdichiana.

Già dirigente d’azienda, coordinerà le attività operative del sodalizio aquilotto "in modo da ottenere – precisano da via Gramsci – gli obiettivi sportivi, economici e finanziari previsti"

Giustino Bonci