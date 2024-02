Montevarchi per il rilancio. Beoni debutta a Poggibonsi

di Giustino Bonci

Sfida carica di motivi e di emozioni oggi allo stadio Lotti di Poggibonsi. In terra senese arriva un fiducioso di potersi risollevare in classifica grazie all’avvento in panchina di Loris Beoni. Un ritorno sulla breccia del sessantacinquenne allenatore aretino dopo quattro anni di lontananza dalla panchina: l’ultima esperienza, benché di valore assoluto, era stata nello staff della Juventus tricolore guidata da Maurizio Sarri. Ma, com’è stato ampiamente rilevato all’indomani della successione a Simone Calori al timone dell’Aquila, l’incontro con i giallorossi coinciderà per il nuovo mister con una sfida in famiglia visto che il figlio Michele è il vice di Stefano Calderini, il trainer dei padroni di casa. Ad insaporire inoltre i 90 minuti la presenza sui due fronti di alcuni ex. Dai due timonieri, con un passato da calciatori con le maglie opposte, ai mediani Alberto Muscas, forse il migliore per rendimento sin qui nel torneo degli aquilotti, e Pietro Gistri, al rientro tra i valdelsani e che contribuì al balzo in C del team targato Malotti. E naturalmente la curiosità finale in chiave rossoblù riguarda modulo e uomini scelti da Beoni per l’incontro per lui d’esordio. Se fanno fede le prove della vigilia è ragionevole pensare che la squadra si disporrà, come nelle ultime giornate, con il 4-4-2, tenendo conto anche degli obblighi delle quote e della squalifica di uno dei terzini, il 2005 Lucatuorto. Più arduo, invece, individuare gli undici titolari. Tra i 23 convocati, orfani dell’altro squalificato Bontempi, le soluzioni non mancano. Arruolati gli acciaccati recenti Pardera, Boncompagni e Messini e in una gara delicatissima potrebbe esserci spazio gli esperti Conti, in corso d’opera, e Borgarello.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Rocchetti, Borri, Martucci, Di Paola; Camilli, Mazzolli, Gistri; Bigozzi, Motti, Vitiello.

Allenatore: Calderini.

AQUILA (4-4-2): Dainelli; Virgillito, Francalanci, Cellai, Messini; Lischi, Muscas, Borgarello, Ciofi; Priore, Rufini. Allenatore: Beoni.

Arbitro: Pazzarelli di Macerata.