Montevarchi, Priore ritorna per il derby

di Giustino Bonci

L’ultimo provino è previsto in mattinata, durante la seduta di rifinitura, ma a Sansepolcro, nella penultima giornata della stagione regolare che potrebbe garantire al la salvezza, Loris Beoni potrà contare di nuovo su Edoardo Priore, il miglior marcatore aquilotto con 11 reti all’attivo. Ormai il ventiduenne attaccante originario di Assisi, cresciuto nelle giovanili del Chievo e con trascorsi in C al Francavilla e alla Virtus Verona, sembra aver smaltito completamente l’infortunio alla caviglia sinistra che lo ha costretto in tribuna contro l’Orvietana. Il suo recupero, manco a dirlo, è prezioso in un derby dal valore incommensurabile per restare in categoria, anche se non è automatico che l’allenatore lo schieri dall’inizio nel match con i bianconeri, preferendo magari il tridente senza una centravanti di ruolo, formato come domenica scorsa da Ciofi, Rufini e da Bontempi, il jolly romano a segno quattro volte nelle ultime tre giornate. Per inciso nella sfida d’andata con i biturgensi, giocata il 16 dicembre al Brilli Peri e finita 1-1, proprio Marco Bontempi fu gettato subito nella mischia al posto dell’infortunato Pardera, nonostante avesse sostenuto un solo allenamento con i nuovi compagni.

Va aggiunto che l’incontro in Valdarno vide i rossoblù, in svantaggio a freddo per la punizione vincente dell’ex Giacomo Gorini – assente domani per squalifica insieme al terzino Mariucci – pareggiare in avvvio di ripresa con il primo centro in campionato di Christian Rufini. Tenuto conto, quindi, del ritorno di Priore nella lista dei disponibili, i valdarnesi si presenteranno all’appuntamento più importante del torneo, quasi al completo e soprattutto senza fare calcoli. "Pensiamo soltanto a fare la nostra partita" è il mantra recitato da diverse settimane da Beoni ai suoi giocatori per sollecitarne la massima concentrazione e scongiurare il rischio di brutte sorprese sempre dietro l’angolo nel calcio. I tifosi montevarchini, piuttosto, tenderanno l’orecchio dalle 15 agli incontri delle dirette concorrenti, confidando che arrivino buone nuove da Gavorrano, dove sbarca il Real Forte Querceta adesso a meno 10 dai rossoblù, e da Grosseto, seconda tappa esterna consecutiva dell’Orvietana, al momento due gradini sotto gli aquilotti in classifica. O magari anche da Altopascio, teatro del confronto tra il Tau e il San Donato Tavarnelle. Saranno almeno 300 gli sportivi al seguito delle aquile e potranno acquistare il biglietto d’ingresso direttamente al botteghino del Buitoni, a partire dalle 14,10. E’ stato riservato loro il settore gradinata.