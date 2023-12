Montevarchi, resta Calori. Mercato: ecco le priorità

di Giustino Bonci

La dirigenza dell’Aquila fa quadrato in un momento davvero difficile di risultati, segnato da sei sconfitte nelle ultime sette giornate, e con l’impegno corale più volte mostrato nei 12 anni trascorsi dalla ripartenza e dal ritorno della gestione agli imprenditori locali, non solo conferma allenatore, staff tecnico e direttore sportivo ma a margine dell’approvazione del bilancio stanzia un budget supplementare per rinforzare l’organico. In un comunicato diffuso dopo l’assemblea dei soci di lunedì sera i vertici del club più antico della Toscana per fondazione hanno detto "sì" al consuntivo finanziario della stagione scorsa e fatto il punto su quella in corso, mostrandosi di nuovo e come sempre pronti a intervenire per permettere alla squadra di risalire la corrente in classifica. Questi i dettagli emersi dalla riunione: nell’annata sportiva 2022-2023 sono stati evidenziati ricavi per un milione e 990mila euro, sostanzialmente in linea con la precedente, a fronte però di costi per 2 milioni e 127mila euro, 171mila in più. A far lievitare la cifra le spese maggiori in Lega Pro per i calciatori e per le trasferte del settore giovanile. Imposte comprese, il disavanzo d’esercizio ammonta a 177mila euro bilanciati dai soci con risorse proprie. Ma, pur in una congiuntura delicata e in un mondo del pallone che dimentica subito sforzi e economici e successi di valore assoluto, la società di via Gramsci ha subito lanciato un segnale forte, consapevole che spesso nel calcio la somma degli addendi non produce il totale auspicato. Considerazioni che hanno portato il club a ribadire la piena fiducia a Simone Calori (nella foto a destra) e ai suoi collaboratori, assicurando di pari passo al diesse Nicola Del Grosso (nella foto a sinistra) un extra budget per operare sul mercato e riuscire in ogni modo a mantenere la categoria.

Gli innesti arriveranno a breve e nelle tre gare rimaste prima della sosta sarà possibile capire meglio quali obiettivi potranno raggiungere i valdarnesi. Agli sportivi e alla città, infine, oltre agli auguri per le festività natalizie, è stato rivolto l’appello a stringersi ancor di più agli aquilotti per risollevarsi, insieme, da una posizione in graduatoria non certo preventivata alla vigilia del torneo.