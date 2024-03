Montevarchi vince contro Ghiviborgo: intensa sfida termina 1-2

GHIVIBORGO

GHIVIBORGO (3-4-3): Becchi, Turini, Sanzone, Bura, Signorini, Carli, Nottoli (73’ Masella), Orlandi, T. Carcani, Hrom (46’ Campani), Lepri. (A disp.: Bonifacio, Giannini, Poli, Cristofani, Russo, Vitrani, Caiaffa). All.: Lelli.

AQUILA MONTEVARCHI (4-4-2): Bianchi, Lischi, Cellai, Francalanci, Messini (64’ Quaresima), Conti, Bontempi, Vitali Borgarello (62’ Boiga), Muscas, Priore, Rufini. (A disp.: De Gennaro, Dainelli, Keqi, Pardera, Stefoni, Ciopi, Virgillito). All.: Beoni.

Arbitro: Gambin di Udine.

Reti: 26’ Rufini, 48’ Turini, 84’ Bontempi.

Note: 91’ espulso Lepri.

GHIVIZZANO - Sfida intensa e giocata a gran ritmo, vinta con merito dal Montevarchi che parte subito forte e mette in difficoltà un Ghiviborgo sotto tono. Ospiti pericolosi subito con Rufini al 1’ e con Francalanci al 9’ (testa alto di poco) e con Priore al 17’ (palo). E’ il preludio al vantaggio rossoblu che arriva al 26’, quando l’"ex" Muscas lancia Rufini che scatta sul filo del fuorigioco e batte Becchi in uscita. Impalbabile reazione del Ghivi.

Ben diversa la ripresa. Il trainer colchonero rafforza il centrocampo e, dopo appena 3’, arriva il pari: palla in mezzo di Lepri, incerto Bianchi in uscita, tocco ravvicinato di Turini e palla in rete. Il Montevarchi si scuote ed è molto pericoloso in almeno tre occasioni: al 10’ doppio miracolo di Becchi (prima su Rufini, poi su Priore); al 18’ ancora salva su Bontempi; e, al 24’, Carcani, di testa, salva sulla linea l’incornata a colpo sicuro di Francalanci. Il Ghivi sfiora il vantaggio con Orlandi su punizione (bravo Bianchi) e Sanzone da due passi (38’). Ma 60’ dopo Bontempi realizza il gol da tre punti, con una mezza rovesciata: terza sconfitta interna.

Flavio Berlingacci