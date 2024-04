Montignoso-Fivizzanese a braccio di ferro

MONTIGNOSO

3

S. PROSPERO NAVACCHIO

0

MONTIGNOSO: Bedei, Del Giudice, Granai (16’ st Ofretti), Donati, Verduci (25’ st Musto), Di Benedetti (25’ st Mosti), Giulianelli (15’ st Mosti), Youssefi, Del Sarto, Costa (15’ st Cucurnia), Vatteroni. A disp. Boni, Davolio, Musto, Grossi, Giunta, Canesi. All. Alberti.

SAN PROSPERO NAVACCHIO: Cateni, Bonamassa, Chetoni, Venturi, Maini, Traso, Burgalassi, Cappelli, Rizza, Petrini, Franco. A disp. Gjuta Fisnik, Puntoni, Barachini, Gjuta Fismir, Collecchi, Fiumalbi. All. Carducci.

Arbitro: Palumbo di Lucca.

Marcatori: 18’ pt. Donati, 30’ pt. Costa, 20’ st. Vatteroni.

MONTIGNOSO – Partita a senso unico al ‘Del Freo’, dove il Montignoso liquida senza grossi problemi la pratica San Prospero Navacchio, mantenendosi così al comando della classifica a tre giornate dal termine con un punto di vantaggio sulla Fivizzanese. I ragazzi di Alberti non vogliono farsi sorprendere dai pisani, a caccia di punti salvezza, e fin dai primi minuti pigiano sull’acceleratore chiudendo gli avversari nella propria trequarti. Il vantaggio non tarda ad arrivare: al 18’ Donati trova un diagonale che non lascia scampo a Cateni e stappa la partita. I pisani accennano allora una timida reazione ma così facendo lasciano spazi ai rossoblù che li sfruttano alla mezzora con Costa per il 2-0. Il dominio montignosino prosegue anche nella ripresa, anche se con minor veemenza. Al 20’ occasione per Vatteroni che non fallisce e cala il tris.