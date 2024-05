Montignoso super: cala il tris ed è promosso

Filattierese

1

Montignoso

3

FILATTIERESE: Gabrielli, Moscatelli, Giromini (71’ Carnaccioli), Samb, Pinzuti (64’ D’Apice), Iorfida, Gerali, Buccella (61’ Ginesi), Micheli, D’Imporzano, Tavaroni. All. Magnani.

MONTIGNOSO: Bedei, Verduci, Mosti, Grossi, Granai (82’ Cucurnia), Di Benedetti, Giulianelli, Canesi (78’ Donati), Del Sarto, Costa, Vatteroni. All. Alberti.

Arbitro: Manduzio di Livorno.

Marcatori: 14’ Del Sarto (M), 51’ Micheli (F), 64’ Del Sarto (M), 83’ Vatteroni (M).

FILATTIERA – Grandi festeggiamenti per uno stratosferico Montignoso che non fallisce l’occasione e che guadagna con merito la promozione in Prima categoria. Il coronamento di un sogno per i ragazzi di Paolo Alberti che hanno disegnato un girone di ritorno praticamente perfetto, fatto di tredici vittorie e due soli pareggi. Anche contro la determinata Filattierese, Verduci e compagni hanno dimostrato di essere padroni del campo, sbloccando l’incontro con Del Sarto che al 14’ con una bordata da fuori area al sette ha superato l’incolpevole Gabrielli. A inizio ripresa i lunigianesi hanno rimesso in carreggiata la sfida, con Micheli, che ha approfittato di un’ingenuità della retroguardia ospite e che con una precisa conclusione in area ha trafitto Bedei. Il Montignoso non si è perso d’animo e al 64’ si è riportato in vantaggio ancora con Del Sarto, che da distanza ravvicinata ha messo nuovamente il proprio sigillo sulla gara. Il gol della tranquillità è arrivato nel finale con Vatteroni, che ha messo la parola fine sull’incontro, scatenando la gioia dei compagni e dei propri sostenitori.

Ilaria Gallione