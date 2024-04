"Monzone batte Carrarese Giovani: vittoria sofferta ma meritata"

MONZONE

1

CARRARESE GIOVANI

0

MONZONE: D’Agostinis, Magazzù, Marchiò, Marku, Ciuffani, Mastorci L., Bonini (59’ Giardina), Arcangeli P. (83’ Mastorci A.), Gasparotti, Alberti (73’ Berettieri), Moisè (79’Arcangeli A.). A disp.: Marchi, Cecchini, Del Padrone. All. F.F. Dini.

CARRARESE GIOVANI: Novarino, Venturini (46’ Biasci), Raffo (81’ Guidi M.), Conti (69’ Nelli), Agnesini (46’Mallegni), Giuntoni, Dell’amico, Ragonesi, Martinucci, Papi (73’ Scaletti), Dughetti. A disp.: Poli, Rossi, Guidi L. All.: Nardini.

Arbitro: Giugliano di Lucca.

Marcatore: 21’ Moisè.

Ammoniti: Novarino, Giuntoni, Arnieri, Magazzù, Moisè, Arcangeli Paolo, Giardina, Berettieri.

MONZONE – Il gran gioco, la determinazione, l’organizzazione difensiva del primo tempo hanno consentito al Monzone di passare in vantaggio grazie a un gol del ritrovato Moisè, al termine di una corale azione dell’attacco. Non si era mai vista la formazione di casa giocare così bene. Tre le conclusioni fallite per poco da Alberti e Gasparotti, la più clamorosa nel secondo tempo dallo stesso Gasparotti e da Moisè. Nel secondo tempo il Monzone si chiudeva a protezione del risultato e la Carrarese ne approfittava per rendersi più volte pericolosa. Ma D’Agostinis si è fatto trovare sempre pronto. Gran festa negli spogliatoi del Monzone al termine ma le aspettative della Società e del pubblico erano ben altre e, vista la prestazione, nonostante le importanti assenze di Del Padrone, Battaglia, Blasi, Grandetti, si può a ragione parlare di occasioni mancate e di riflessioni da fare dagli organi societari.

Ebal.